Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân mặc áo tắm, tự tin khoe bụng bầu ở tháng thứ 6

Sao quốc tế 04/07/2022 19:59

Nữ diễn viên TVB Chung Gia Hân mới đây đã khoe khéo chiếc bụng bầu to "vượt mặt" của mình khi đăng ảnh diện đồ bơi.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Chung Gia Hân đã đăng tải loạt ảnh mặc áo tắm với chiếc bụng bầu to "vượt mặt" ở tháng thứ 6 của thai kỳ với chú thích: "Mẹ yêu con rất nhiều".

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Chung Gia Hân đang mang thai ở tháng thứ 6

Tuy không tiết lộ giới tính thai nhi nhưng Chung Gia Hân đã rất hào hứng đề nghị cộng đồng mạng cùng nhau đoán thử xem em bé trong bụng cô là trai hay gái. Mặc dù đang mang bầu khá lớn, tay chân của người đẹp vẫn thon thả và không mấy tăng cân.

Đây là lần thứ 3 mà Chung Gia Hân mang thai. Trước đó, cô đã hạ sinh 2 con một trai và một gái. Bé lớn là nữ, tên Kelly năm nay 5 tuổi và bé trai út Jared ba tuổi.

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Đây là lần thứ 3 cô mang thai

Vào giữa tháng 6 vừa qua, Chung Gia Hân cũng đã đăng tải lên Instagram cá nhân của mình bức ảnh cô ôm vòng 2 trong khi thần sắc rất tươi vui với dòng trạng thái: "Bụng tôi ngày một lớn. Thật hồi hộp chờ mong".

Ở những tháng đầu thai kỳ, Chung Gia Hân từng tâm sự rằng việc nghén đã khiến cô rất vất vả, ngủ không ngon, đau tức ngực,... Tuy vậy, về sau nữ diễn viên đã lấy lại được cân bằng và thể trạng cũng hồi phục rõ rệt.

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Nữ diễn viên khoe bụng bầu vào giữa tháng 6 vừa qua

Năm 2015, Chung Gia Hân kết hôn với ông xã là Jeremy - một bác sĩ chỉnh hình ở Canada, đồng thời anh cũng là cháu trai của chủ tịch TVB. Sau khi lập gia đình, cô gần như dừng công việc trong làng giải trí lại mà chủ yếu dành thời gian ở nhà chăm sóc cho các con và ông xã.

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Chung Gia Hân cùng chồng và 2 con

 Ảnh: Internet

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu con thứ 3

Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu con thứ 3

Khoe vòng 2 đã "to vượt mặt" lên mạng xã hội, nữ diễn viên Chung Gia Hân nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía người hâm mộ.

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