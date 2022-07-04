Hồ Hạnh Nhi nhận hàng loạt chỉ trích vì mải mê theo đuổi sự nghiệp, để chồng chăm lo việc nhà

Sao quốc tế 04/07/2022 17:05

Việc Hồ Hạnh Nhi đang quay chương trình tại Đại Lục và để chồng một tay lo liệu việc nhà đã khiến cô nhận về nhiều chỉ trích.

Truyền thông Hong Kong đưa, cánh paparazzi vừa mới đây đã bắt gặp doanh nhân Philip Lee (Lý Thừa Đức) - ông xã của Hồ Hạnh Nhi lái xe đưa con đi học mẫu giáo, sau đó lại đến công ty làm việc, vài tiếng sau anh lại vội vã lái xe đến trường đón con về nhà.

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Ông xã của Hồ Hạnh Nhi tất bật chăm con khi vợ đang ở Đại Lục - Ảnh: Internet

Theo Eastweek, Philip Lee hiện đảm nhận việc đưa đón con đi học, chăm sóc miếng ăn và giấc ngủ cho con, bố mẹ anh cũng hỗ trợ một phần công việc. Trong khi Hồ Hạnh Nhi đang tập trung phát triển sự nghiệp, nam doanh nhân đưa các con đi ăn, đi chơi công viên, đảm bảo cho các bé có cuộc sống đầy đủ nhất.

Sự tận tụy của Philip Lee với vợ và các con khiến nhiều người cảm động và khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng anh đang tự biến mình thành người nội trợ trong gia đình, thậm chí chỉ trích Hồ Hạnh Nhi vì mải mê sự nghiệp mà khiến chồng phải vất vả.

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Hồ Hạnh Nhi từng tiết lộ chồng là một người rất yêu thương, cưng chiều và ủng hộ cô phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Trước loạt bình luận tiêu cực đang chĩa về hướng bà xã, Philip Lee lên tiếng khẳng định rằng vì công ty đang ổn định nên anh mới có thể dành thời gian ở bên con nhiều hơn so với vợ, đối với anh thì con cái quan trọng không kém sự nghiệp.

Trước đây, khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Hồ Hạnh Nhi từng tiết lộ chồng là một người rất yêu thương và cưng chiều cô. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên không từ bỏ làng giải trí mà thậm chí sự nghiệp của cô càng ngày càng thăng hoa.

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Hồ Hạnh Nhi hiện đang bận rộn ghi hình cho show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 - Ảnh: Internet

Khi kết thúc hợp đồng với TVB, Hồ Hạnh Nhi đã có một quyết định sáng suốt là chuyển sang thị trường Đại Lục. Khi mang bầu, cô thậm chí bế bụng "vượt mặt" đi lại giữa Hong Kong và Đại lục. Gần đây, cô bận rộn ghi hình cho show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 nên mọi trách nhiệm chăm con thì cô đành phó thác cho chồng. Nữ diễn viên từng thổ lộ rằng may mắn là cô luôn được ông xã ủng hộ theo đuổi sự nghiệp.

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