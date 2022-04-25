Hồ Hạnh Nhi lấy lại thẻ S, đăng video với chồng để thể hiện tình yêu: Đây thực sự là một thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp

Trong tập mới nhất của chương trình Diễn viên mời vào chỗ 2, Hồ Hạnh Nhi vào vai cảnh sát Lạp Uẩn trong trích đoạn phim Ngộ sát. Nữ diễn viên nhận được vô số lời khen từ dàn giám khảo gạo cội. Trong đó có thẻ S, dành cho diễn viên có trình độ xuất sắc, từ nhà văn Quách Kính Minh.

Thẻ S là một thẻ điểm trong chương trình "A Actor Please Be in Place", được đạo diễn cấp cho các diễn viên trong cuộc thi để phân chia điểm của các diễn viên. Nói chung, điểm là S> A> B. Thể lệ của chương trình là: đạo diễn trao thẻ S cho diễn viên yêu thích của mình, và bốn đạo diễn có tổng cộng 8 thẻ S. Diễn viên nhận được thẻ S có thể chọn vai trước. Và người may mắn lấy lại được thẻ S đó là Nữ diễn viên gạo cội Hồ Hạnh Nhi. Nữ Hoa Đán Hồ Hạnh Nhi Hồ Hạnh Nhi có tên tiếng Anh là Myolie Wu (sinh ngày 06 tháng 11 năm 1979 tại Ngau Tau Kok, Hồng Kông thuộc Anh) là một nữ diễn viên truyền hình - diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, ca sĩ, người mẫu, người mẫu ảnh kiêm nhà kinh doanh nổi tiếng người Hồng Kông. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB.

Trong tập mới nhất của chương trình Diễn viên mời vào chỗ 2, cô vào vai cảnh sát Lạp Uẩn trong trích đoạn phim Ngộ sát. Nữ diễn viên nhận được vô số lời khen từ dàn giám khảo gạo cội. Trong đó có thẻ S, dành cho diễn viên có trình độ xuất sắc, từ nhà văn Quách Kính Minh, người luôn đặc biệt ưu ái các diễn viên nam. Tạo hình của Hồ Hạnh Nhi trong phim Ngộ sát Hồ Hạnh Nhi và Lý Thừa Đức kết hôn sau 15 năm và hạ sinh con trai đầu lòng là Lý Dịch Đình vào năm 2017. Năm 2019, cô hạ sinh con trai thứ hai, Lý Dịch Lâm, tốc độ lên hai trong vòng 3 năm qua cũng khiến nhiều bạn bè phải ghen tị. Hồ Hạnh Nhi còn thường xuyên đăng tải hình ảnh đưa con trai đi làm khiến ai cũng phải xuýt xoa. Trong ảnh, Hồ Hạnh Nhi bắt chước những hành động dễ thương của con trai, trông rất ấm áp. Cô còn viết rằng cô cảm thấy mình quá hạnh phúc, niềm vui không thể nói thành lời.

Hồ Hạnh Nhi hạnh phúc bên chồng và 2 cậu con trai kháu khỉnh Hồ Hạnh Nhi bắt chước hành động dễ thương của con trai Mới đây, Hồ Hạnh Nhi đăng tải hình ảnh gọi video cùng ông xã Lý Thừa Đức khiến ai cũng phải xuýt xoa ghen tị cho tổ ấm hạnh phúc của cô. Nhìn Hồ Hạnh Nhi tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nhiều người cảm thấy đây chính là cảm giác gặp được tình yêu đích thực. Nhưng cũng có nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho câu chuyện tình yêu của Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch. Trước khi gặp Lý Thừa Đức, có một người đàn ông vô cùng quan trọng khác trong cuộc đời Hồ Hạnh Nhi, đó là Huỳnh Tông Trạch. Lúc hai người con yêu nhau, Hồ Hạnh Nhi đã chủ động công khai mối quan hệ của họ tại lễ trao giải năm 2011. Nhưng sau khi công khai mối quan hệ, Huỳnh Tông Trạch vẫn không thay đổi bản tính của mình. Anh vẫn bị cánh phóng viên bắt gặp có những hành động thân mật với các cô gái khác và tin tức này vẫn tiếp tục bị lan rộng trong ngành giải trí. Nhưng cả hai chưa bao giờ thừa nhận đã chia tay. Mãi đến 10 năm trước, Hồ Hạnh Nhi mới công khai chuyện cả hai đã chia tay trong một cuộc phỏng vấn. Huỳnh Tông Trạch - Hồ Hạnh Nhi hẹn hò nhau sau khi đóng cặp vợ chồng trên màn ảnh vào năm 2005. Họ là một trong số những cặp đôi nhận được không ít sự ủng hộ từ netizen châu Á

Dương Tử xuất hiện ở ven đường, bị nghi là say rượu! Bước đi không vững, tựa người vào trợ lý, quay đầu không ngừng trò chuyện Mới đây, một số cư dân mạng đã quay được video Dương Tử đi ăn tối cùng bạn bè. Trong video, Dương Tử mặc đồ đen, đội nón đen và đeo khẩu trang đen, quấn khăn rất kín đáo. Tuy nhiên, khi Dương Tử đi ra khỏi nhà hàng, cô lại được nhân viên đỡ đi trên lề đường.

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