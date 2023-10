Hồ Hạnh Nhi lấy lại thẻ S, đăng video với chồng để thể hiện tình yêu: Đây thực sự là một thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp

Thẻ S là một thẻ điểm trong chương trình "A Actor Please Be in Place", được đạo diễn cấp cho các diễn viên trong cuộc thi để phân chia điểm của các diễn viên. Nói chung, điểm là S> A> B. Thể lệ của chương trình là: đạo diễn trao thẻ S cho diễn viên yêu thích của mình, và bốn đạo diễn có tổng cộng 8 thẻ S. Diễn viên nhận được thẻ S có thể chọn vai trước. Và người may mắn lấy lại được thẻ S đó là Nữ diễn viên gạo cội Hồ Hạnh Nhi.

Nữ Hoa Đán Hồ Hạnh Nhi

Hồ Hạnh Nhi có tên tiếng Anh là Myolie Wu (sinh ngày 06 tháng 11 năm 1979 tại Ngau Tau Kok, Hồng Kông thuộc Anh) là một nữ diễn viên truyền hình - diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, ca sĩ, người mẫu, người mẫu ảnh kiêm nhà kinh doanh nổi tiếng người Hồng Kông. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB.