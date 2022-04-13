Trung Quốc cấm chiếu phim đam mỹ, phim nước ngoài về đề tài đồng tính cũng 'bay màu'

Sao quốc tế 13/04/2022 19:10

Sau khi cấm các bộ phim đam mỹ trong nước, Trung Quốc tiếp tục có động thái gay gắt với các phim nước ngoài.

Trước đó, Tổng cục Quảng bá, Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc (Quảng Điện) ban hành quy định về tăng cường quản lý mảng sản xuất phim truyền hình. Trong đó, Quảng Điện cho rằng, sự phát triển của dòng phim chuyển thể tiểu thuyết đam mỹ (tiểu thuyết tình cảm nam - nam) bị cho là "hiện tượng không lành mạnh" và yêu cầu loại bỏ trào lưu phim đam mỹ cải biên.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ phim "Semantic Error" đã chính thức bị xóa sổ. Khi gõ từ khóa tìm kiếm liên quan đến bộ phim này thì không hiển thị kết quả dù siêu thoại sở hữu tới hơn 300.000 thành viên.

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Bộ phim đã chính thức bị xóa sổ các nền tảng phim - Ảnh: Internet

Đây là một trong những bộ phim đề tài đồng tính nam nam (hay còn gọi là đam mỹ) hot nhất trong thời gian qua đến từ Hàn Quốc. Phim không chỉ càn quét tại thị trường trong nước mà còn liên tục đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được xem nhiều nhất tại Trung Quốc. Việc siêu thoạii này bị xóa sổ cho thấy động thái mạnh mẽ của giới chức đất nước tỉ dân trong việc cấm sóng phim đam mỹ.

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Lệnh cấm trước mắt của Tổng cục sẽ khiến dòng phim đam mỹ và nhiều tác phẩm thuộc dòng phim này khó có thể tiếp tục được thực hiện hay lên sóng tại Trung Quốc trong thời gian tới. Những bộ phim đam mỹ đang được khán giả chờ đợi gồm Sát phá lang, Hạo y hành, Trương công phá án, Vai trái có cậu… Đây đều là hàng loạt tác phẩm đam mỹ nổi tiếng, được dự đoán sẽ "làm mưa làm gió" trên thị trường phim đam mỹ khắp châu Á trong thời gian tới.  Song, lệnh kiểm duyệt gắt gao với dòng phim đam mỹ sẽ khiến những dự án này rơi vào cảnh "đắp chiếu" vĩnh viễn và không sớm thì muộn dòng phim này sẽ nói lời chia tay với khán giả. 

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