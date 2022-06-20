Ngọc nữ TVB Chung Gia Hân khoe bụng bầu con thứ 3

Sao quốc tế 20/06/2022 10:46

Khoe vòng 2 đã "to vượt mặt" lên mạng xã hội, nữ diễn viên Chung Gia Hân nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía người hâm mộ.

Mới đây, Chung Gia Hân đã đăng tải lên trang Instagram của mình bức ảnh cô ôm vòng 2 trong khi thần sắc rất tươi vui. Có thể thấy, nữ diễn viên đang ở trong tháng thứ 4 - thứ 5 của thai kỳ.

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Chung Gia Hân đang mang thai con thứ 3, nữ diễn viên không tiết lộ giới tính của bé - Ảnh: Internet

"Bụng tôi ngày một lớn. Thật hồi hộp chờ mong." - Chung Gia Hân viết. Nữ diễn viên không tiết lộ rằng bé thứ 3 sẽ là con trai hay con gái.

Cách đây ít lâu, trong một buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, Chung Gia Hân tâm sự việc thai nghén đã khiến cô rất vất vả, ngủ không ngon, đau tức ngực,... ở những tháng đầu thai kỳ. Tut nhiên, hiện nữ diễn viên đã lấy lại được cân bằng, thể trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

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Chung Gia Hân từng là nữ diễn viên ăn khách và sự nghiệp lãy lừng tại đài TVB trước khi 'theo chồng bỏ cuộc chơi' - Ảnh: Internet

Năm 2015, Chung Gia Hân kết hôn với ông xã là Jeremy - bác sĩ chỉnh hình ở Canada. Sau khi kết hôn, cả hai đã có với nhau 2 con, bé gái là Kelly 5 tuổi và bé trai nhỏ 3 tuổi tên Jared.

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Thời gian rảnh, Chung Gia Hân và ông xã thường đưa hai con ra ngoài chơi - Ảnh: Internet

Chung Gia Hân là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của đài TVB khi tham gia vào các tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... Ông xã của cô, ngoài việc là một bác sĩ chỉnh hình còn là cháu trai của chủ tịch TVB.

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