Ảnh Dương Dương thời ở trường Quân Nghệ bất ngờ được 'đào lại', liệu nhan sắc có 'đỉnh cao' như bây giờ?

Mới đây, dân mạng bất ngờ đào lại loạt ảnh thời còn đi học của Dương Dương ở Học viện Nghệ thuật Quân đội.

Là diễn viên đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ, nhưng Dương Dương lại xuất thân từ khoa vũ đạo. Anh chàng "bén duyên" với diễn xuất từ năm 2008 khi tham gia vào bộ phim Hồng Lâu Mộng với vai Giả Bảo Ngọc.

Mới đây, dân mạng bất ngờ đào lại loạt ảnh thời còn đi học của Dương Dương ở Học viện Nghệ thuật Quân đội. Sau loạt ảnh thời còn ở trường, nhiều cư dân mạng cho rằng không có gì khó hiểu khi đạo diễn Lý Thiếu Hồng lại quyết định chọn Dương Dương cho một vai diễn quan trọng như vậy.

Ở thời điểm hiện tại, đường nét trên gương mặt Dương Dương vẫn vậy nhưng đã trở nên sắc nét hơn. Thay thế vẻ ngây thơ năm 16 tuổi là sự trưởng thành, từng trải của chàng mỹ nam từng đóng vô số bộ phim nổi tiếng.

Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng, ngoại hình nổi bật chính là một trong những điểm mạnh giúp Dương Dương thăng tiến trong sự nghiệp diễn xuất. Danh tiếng của Dương Dương trong những năm vừa qua khá tốt, thường xuyên nhận kịch bản và ra vào đoàn phim liên tục. Tuy nhiên, không phải dự án nào nam diễn viên tham gia cũng có nhiệt lượng cao.

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