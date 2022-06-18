Rộ tin Dương Dương hẹn hò Tống Thiến, dân tình 'dậy sóng' không tin vào mắt mình

Mới đây, dân mạng xứ Trung đang "dậy sóng" trước tin đồn Dương Dương hẹn hò Tống Thiến.

Vào tối ngày 17/6, từ khóa "Dương Dương - Tống Thiến" bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Cụ thể, cư dân mạng xứ Trung đang sôi sục trước thông tin 2 nghệ sĩ hẹn hò sau tin đồn được tung ra từ phía cánh săn ảnh.

Trước đó, "tay săn ảnh" nổi tiếng Lưu Đại Chùy úp mở việc ngày mai sẽ tiết lộ chuyện hẹn hò của một cặp đôi. Phía nhà trai là sao nam thuộc hàng top về ngoại hình có họ Dương, còn phía nhà gái họ Tống. Người này cho biết bản thân đã phải canh 7 ngày ở khách sạn mới chụp được cặp đôi, quản lý kéo sao nam đi nhưng sao nam bịn rịn bên sao nữ không muốn rời xa.

Đồng thời, cư dân majgn cũng "đào lại" tin đồn hẹn hò của cặp đôi này vào tháng 4/2016. Cụ thể, Phong Hành Studio - tập đoàn paparazzi hàng đầu Trung Quốc từng đăng tải hình ảnh 2 ngôi sao ra vào cùng một khách sạn, dấy lên tin đồn hẹn hò. Thời điểm đó, Dương Dương và Tống Thiến đều trực thuộc một công ty, dưới quyền quản lý của Giả Sĩ Khải. Cả hai cũng từng hợp tác trong bộ phim Kiển Trấn Kỳ Duyên.

Tuy nhiên, phía quản lý 2 ngôi sao đều lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò và khẳng định 2 người chỉ xem nhau là đồng nghiệp.

Tống Thiến được biết tới là ngôi sao khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Về phía Dương Dương, anh vướng nhiều tin đồn hẹn hò các mỹ nhân showbiz như Lý Thấm, Kiều Hân và gần nhất là Triệu Lộ Tư. ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-duong-duong-hen-ho-tong-thien-dan-tinh-day-song-khong-tin-vao-mat-minh-477392.html