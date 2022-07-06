Album mới của Châu Kiệt Luân nhận bão đánh giá 1 sao dù chưa được phát hành

Sao quốc tế 06/07/2022 09:33

Dù chưa phát hành chính thức, album đánh dấu sự trở lại của Châu Kiệt Luân bỗng nhiên nhận về nhiều đánh giá tiêu cực.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, album mới của Châu Kiệt Luân mang tên Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất đã nhận về hàng loạt bình luận chê bai nhà chỉ được đánh giá 2/5 sao trên nền tảng Douban. Đây cũng là lần đầu trong suốt sự nghiệp của mình, "ông hoàng Cbiz" phải đối diện với mức đánh giá thấp kỷ luật như vậy.

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Album mới của Châu Kiệt Luân chưa phát hành đã bị đánh giá xấu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến sự việc này khiến nhiều người khó hiểu chính là album của Châu Kiệt Luân phải đến ngày 15/7 tới mới chính thức phát hành. Netizen cho rằng, đây là hành động xấu của antifan nhằm bôi xấu hình ảnh của nam ca sĩ.

Trước làn sóng nghi vấn của công chúng, Douban đã phải lên tiếng phản hồi và giải thích rằng việc album mới của Châu Kiệt Luân nhận bão 1 sao là do lỗi hệ thống. Tính năng đánh giá và bình luận tiêu cực của album này hiện đã bị khóa.

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Douban giải thích rằng việc album mới của Châu Kiệt Luân nhận bão 1 sao là do lỗi hệ thống - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều bên đã bắt đầu rao bán nhạc và album cứng của Châu Kiệt Luân trước ngày phát hành, buộc công ty quản lý của nam ca sĩ phải đưa ra thông báo chính thức.

"Album phòng thu thứ 15 của Châu Kiệt Luân sắp được phát hành, album nhạc số sẽ được phát hành vào ngày 15/7 và album vật lý cũng đã hoàn tất. Ngày phát hành vẫn chưa được xác định, hãy chờ thông báo chính thức." - Công ty của Châu Kiệt Luân phản hồi.

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Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất đồng thời cũng là album đầu tiên của Châu Kiệt Luân sau 6 năm - Ảnh: Internet

Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất đồng thời cũng là album đầu tiên của Châu Kiệt Luân sau 6 năm. Trong suốt thời gian qua, nam nghệ sĩ chỉ phát hành một vài ca khúc nhạc số hoặc các đĩa đơn, song vì danh tiếng có sẵn và chất lượng âm nhạc nên các tác phẩm này đều đạt được những thành tích vô cùng đáng nể.

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