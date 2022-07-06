Angela Baby 'gây bão' khi khoe trọn nhan sắc với tạo hình nữ thần váy trắng

Mới đây, Angela Baby đã chia sẻ loạt ảnh mới thu hút mọi sự chú ý và bàn tán của cư dân mạng.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước loạt ảnh mới toanh của Angela Baby. Cụ thể, nữ diễn viên diện bộ lễ phục màu trắng kiều diễm. Cô dễ dàng chinh phục người hâm mộ ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi nét đẹp lai cuốn hút. Dù chưa sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng trong điện ảnh, cô vẫn được mệnh danh là một trong những "tiểu hoa đán" của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, ngay từ khi ra mắt và nổi tiếng, người đẹp vướng vô số nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, bởi gương mặt ngày càng trở nên hoàn mỹ và xinh đẹp, trong khi đó, ảnh quá khứ lại tạo cảm giác "không hề ăn nhập gì" với hình ảnh hiện tại.

Cho tới thời điểm hiện tại, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên lọt vào danh sách những ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất làng giải trí Hoa ngữ. Song song đó, sự xuất hiện của nữ diễn viên tại mọi sự kiện luôn trở thành tâm điểm truyền thông. Vẫn ưu ái những bộ cánh đằm thắm, cô nàng đôi khi "lột xác" với phong cách tối giản hoặc sportwear khỏe khoắn.

Bước sang tuổi 30, Angela Baby toát lên sự trưởng thành và nét quyến rũ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tạo dấu ấn trong lòng công chúng nhờ phong cách thời trang nữ tính và thời thượng. Cô nàng còn trở thành "con cưng" của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới. Cô đặc biệt gắn liền với danh hiệu "Miss Dior" khi là người mặc trang phục Dior đẹp nhất trong số những đại diện thương hiệu của Trung Quốc.

Angela Baby bất ngờ bị một nam rapper đình đám 'chửi xéo', dân tình phẫn nộ thay cho nữ diễn viên Mới đây, nam rapper nổi tiếng MC Hotdog ra mắt bài hát mới mang tên Ladyboy. Song, lời bài hát ngay lập tức gây tranh cãi khi được cho là "chửi xéo" Angela Baby.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-gay-bao-khi-khoe-tron-nhan-sac-voi-tao-hinh-nu-than-vay-trang-481066.html