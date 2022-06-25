Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ lý do thực sự khiến cuộc hôn nhân với Angela Baby tan vỡ

Cuộc hôn nhân của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc khiến rất nhiều người nuối tiếc.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã kết hôn được hơn 6 năm và có một cậu con trai Tiểu Hải Miên. Trong khoảng thời gian cặp đôi vẫn còn bên nhau, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin tức về cuộc hôn của họ nhân rạn nứt. Và đến đầu năm 2022, cả hai chính thức xác nhận "đường ai nấy đi".

Truyền thông Hoa ngữ mới đây trích dẫn đoạn trả lời của nam diễn viên trong một cuộc phỏng vấn khi cả hai chưa chia tay. Theo đó, Huỳnh Hiểu Minh hiếm hoi tiết lộ quan điểm của mình rằng "mối quan hệ nào rồi cũng sẽ thay đổi".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh thẳng thắn nói: "Nhiều thứ trên thế giới này sẽ thay đổi. Thực tế, tôi nghĩ đến ngày cả là tình cảm gia đình". Dù Angela Baby hoàn toàn không được nhắc đến nhưng điều đó dường như ngụ ý: Cho dù hai bạn yêu nhau vào thời điểm nào, thì "tình yêu" đó cuối cùng sẽ thăng hoa thành những hình thức khác theo thời gian.

Tuy nhiên, kể từ năm 2018, cặp đôi đã không còn thấy đứng chung sân khấu, xuất hiện chung trên thảm đỏ và các sự kiện. Thời điểm đó mạng xã hội liên tục rộ lên tin đồn họ đã ly hôn. Không chỉ vậy, Angela Baby còn thường xuyên bị bắt gặp một mình đưa con trai Tiểu Hải Miên đi mua sắm và du lịch một mình.

Thậm chí, khi tham gia chương trình "Cuộc gặp ngẫu nhiên" năm 2019, Angela Baby thẳng thừng tuyên bố không muốn bị gán biệt hiệu 'vợ Huỳnh Hiểu Minh'. Cô muốn mình hình ảnh của mình bị ảnh hưởng từ người chồng. Điều này ngay lập tức khiến nhiều người đồn đoán liệu mối quan hệ của họ đang gặp trục trặc.

Hiện tại, Angela Baby vẫn tập trung cho công việc và chăm sóc con trai. Trong khi đó Huỳnh Hiểu Minh thời gian gần đây vướng nghi vấn hẹn hò với Diệp Kha - một doanh nhân kiêm người mẫu nổi tiếng mạng xã hội có ngoại hình giống vợ cũ của mình.

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