Angela Baby bất ngờ bị một nam rapper đình đám 'chửi xéo', dân tình phẫn nộ thay cho nữ diễn viên

Sao quốc tế 03/07/2022 20:30

Mới đây, nam rapper nổi tiếng MC Hotdog ra mắt bài hát mới mang tên Ladyboy. Song, lời bài hát ngay lập tức gây tranh cãi khi được cho là "chửi xéo" Angela Baby.

Mới đây, nam rapper nổi tiếng MC Hotdog ra mắt bài hát mới mang tên Ladyboy. Tuy nhiên, lời bài hát ngay lập tức gây tranh cãi khi được cho là "chửi xéo" Angela Baby.

Cụ thể, lời bài hát viết: "Em là Angelababy của anh hay là sự đê tiện (beibi = đồng âm với Baby). Cũng có thể là em không hiểu tình bạn trong sáng. Cô ta thích cạm bẫy còn tôi thích 90 đơn thuần, lúc cô ta khóc vốn không rơi giọt nước mắt nào".

Ca từ "khóc không rơi nước mắt" còn được cho là mỉa mai kỹ năng diễn xuất của Baby.

Angela Baby bất ngờ bị một nam rapper đình đám 'chửi xéo', dân tình phẫn nộ thay cho nữ diễn viên - Ảnh 1

Việc "diss" nhau trong giới rapper vốn là điều không hề xa lạ, tuy nhiên việc MC Hotdog sử dụng tên của một nữ diễn viên nổi tiếng là Angela Baby đã gây ra nhiều tranh cãi. Ngay lập tức, phía trợ lý của Angela Baby đã phản hồi trên trang Weibo cá nhân với dòng trạng thái: "Xin lỗi, không phải Angelababy của anh"

Angela Baby bất ngờ bị một nam rapper đình đám 'chửi xéo', dân tình phẫn nộ thay cho nữ diễn viên - Ảnh 2

Và ca khúc mới ra mắt lần này của Hotdog không chỉ bị nghi ngờ xúc phạm phụ nữ mà còn khiến các nữ diễn viên diss nhau, phải nói rằng anh chàng rapper đình đám này đã thực sự đi chệch hướng. Không có gì ngạc nhiên khi vẫn còn rất nhiều người có cái nhìn khác về rap. Chủ yếu là do nhiều rapper trong giới rap đã không mang lại năng lượng tích cực cho mọi người.

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