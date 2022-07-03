Nhan sắc của Angela Baby khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' khi hóa thành nữ hoàng Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn

Từ 1 người mẫu cho đến minh tinh hạng A xứ Trung, Angela Baby luôn là gương mặt gây tranh cãi vì hình ảnh hiện tại khác xa so với quá khứ. Nữ diễn viên vướng vô vàn tin đồn "dao kéo", trùng tu nhan sắc để có được nhan sắc như hiện tại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Baby là nữ thần hạng A xứ Trung với vẻ đẹp khó ai bì được.

Mới đây, loạt tạo hình đẹp ngất ngây của Angela Baby trong show truyền hình Manh Thám Tra Án 2. Nhan sắc của cô nàng thật sự khiến cả chục nghìn khán giả, netizen phải trầm trồ khi hóa thân thành Nữ hoàng Galadriel trong bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.