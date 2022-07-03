Nhan sắc của Angela Baby khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' khi hóa thành nữ hoàng Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn

Mới đây, loạt tạo hình đẹp ngất ngây của Angela Baby trong show truyền hình Manh Thám Tra Án 2 được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.
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Từ 1 người mẫu cho đến minh tinh hạng A xứ Trung, Angela Baby luôn là gương mặt gây tranh cãi vì hình ảnh hiện tại khác xa so với quá khứ. Nữ diễn viên vướng vô vàn tin đồn "dao kéo", trùng tu nhan sắc để có được nhan sắc như hiện tại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Baby là nữ thần hạng A xứ Trung với vẻ đẹp khó ai bì được.
Mới đây, loạt tạo hình đẹp ngất ngây của Angela Baby trong show truyền hình Manh Thám Tra Án 2. Nhan sắc của cô nàng thật sự khiến cả chục nghìn khán giả, netizen phải trầm trồ khi hóa thân thành Nữ hoàng Galadriel trong bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.
Vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh gây bất ngờ với những tấm hình hậu trường khoe nhan sắc hoàn hảo không tì vết, thân hình mảnh mai cùng mái tóc vàng bạch kim nổi bần bật. Phải công nhận rằng, Angela Baby chính là mỹ nhân trong mơ của mọi tạo hình thần thoại và cổ điển.
Với màn hóa thân thành Nữ hoàng Galadriel trong bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, Angela Baby chứng minh nhan sắc của mình có thể "cân" được mọi tạo hình.
Hiện tại, Angelababy đang là quý cô độc thân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ cùng Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch… Cô nhận được nhiều lời mời chụp hình, tham dự sự kiện và có nhiều dự án đáng chờ đợi ra mắt trong năm 2022.