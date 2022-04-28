Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng Châu Kiệt Luân chào đón em bé thứ 3 trong tháng 4/2022

Sao quốc tế 28/04/2022 15:30

Thông tin Châu Kiệt Luân và bà xã Côn Lăng đón con gái thứ 3 chào đời đang nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 23/4, nam ca sĩ Lưu Canh Hoành - bạn thân của vợ chồng Châu Kiệt Luân đã tiết lộ trong chương trình phát sóng trực tiếp rằng Côn Lăng đã sinh con gái thứ ba vào ngày 21/4.

Châu Kiệt Luân rất hạnh phúc vì có thêm con. Một số nguồn tin cho hay anh tặng bà xã một căn hộ hạng sang, trị giá hơn 10 triệu USD, tại khu One Park Taipei. Hai người hiện sống tại một căn hộ áp mái giá hơn 21 triệu USD.

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Tổ ấm nhỏ của Châu Kiệt Luân - Ảnh: Internet

Trước đó, vợ chồng Châu Kiệt Luân cũng đăng ảnh cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Bà xã Châu Kiệt Luân cũng tiết lộ em bé thứ 3 là con gái.

Theo Châu Kiệt Luân, vợ chồng anh từng muốn giữ kín việc Côn Lăng mang thai lần ba đến khi cô sinh như một bí mật bất ngờ với người hâm mộ, cũng như tránh sự quan tâm quá mức từ truyền thông lẫn dư luận. Tuy nhiên, vì sự tiết lộ bất đắc dĩ từ bạn bè và người nhà, họ phải sớm công bố tin vui.

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Côn Lăng khi mang bầu mang bầu - Ảnh: Internet

Côn Lăng hẹn hò Châu Kiệt Luân từ năm cô 17 tuổi. Họ không công khai tình cảm cho đến khi Côn Lăng bước sang tuổi 20. Hai người kết hôn vào tháng 1/2015. Sau nhiều năm chung sống, cặp sao được nhận xét vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

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