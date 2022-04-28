Tài tử “Anh hùng xạ điêu” Tăng Giang đột ngột qua đời ở tuổi 88

Sao quốc tế 28/04/2022 09:32

Tài tử 'Anh hùng xạ điêu' Tăng Giang phát hiện qua đời tại một khách sạn Hồng Kông.

Sina dẫn truyền thông Hong Kong đưa tin, vào khoảng 12h14 ngày 27/4, tại một khách sạn ở khu dân cư Tiêm Sa Chủy của Hong Kong (Trung Quốc), các nhân viên phát hiện một cụ già trong tình trạng bất động liền gọi cấp cứu và cảnh sát.

Tuy nhiên, khi xe cứu thương và cảnh sát có mặt tại hiện trường, cụ già được xác định đã tử vong. Sau đó, danh tính cụ già được xác nhận là tài tử gạo cội Tăng Giang.

Tài tử “Anh hùng xạ điêu” Tăng Giang đột ngột qua đời ở tuổi 88 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn thân lâu năm, nhà làm phim Hong Kong Điền Khải Văn, cho biết, Tăng Giang được phát hiện nằm trên sàn phòng khách sạn. Ông vừa trở lại Hong Kong không lâu và đang cách ly bắt buộc trong khách sạn.

Thi thể của Tăng Giang được đưa về nhà lạnh bảo quản và tiến hành khám nghiệm. Nguyên nhân cái chết của tài tử sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Con gái của nam diễn viên đại diện gia đình làm các thủ tục lãnh thi thể. Chia sẻ với truyền thông, cô bật khóc cho biết bố mình trước khi qua đời sức khỏe bình thường, tinh thần tốt. Ông ở lại khách sạn để tiến hành cách ly sau khi vừa có chuyến du lịch đến Malaysia và Singapore.

Cách đây một tháng, tài tử tiết lộ ông duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống đều độ. Nhờ chú trọng sức khỏe, ông thấy mình không khác gì một người đàn ông 50 tuổi.

Sự ra đi của Tăng Giang khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong showbiz Hoa ngữ thương tiếc. Đạo diễn Lý Lực Trì, Điền Khải Văn có bài đăng chia buồn, tri ân cống hiến của nam diễn viên.

Tài tử “Anh hùng xạ điêu” Tăng Giang đột ngột qua đời ở tuổi 88 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tăng Giang tên thật Tăng Quý Nhất, sinh năm 1934. Ông là diễn viên kỳ cựu, được kính trọng ở showbiz Hong Kong. Tăng Giang từng diễn xuất trong các tựa phim nổi tiếng như Nữ Hắc Hiệp Mộc Lan Hoa, Anh Hùng Xạ Điêu, Đại Thời Đại, Bản Sắc Anh Hùng, Thám Tử Phố Tàu 2, Bao Thanh Thiên... Năm 2015, Tăng Giang giành giải Nam diễn viên xuất sắc (Ảnh đế) tại Kim Tượng với tác phẩm Thiết Thính Phong Vân 3.

Về đời tư, ông kết hôn ba lần. Lần đầu với nữ diễn viên Lan Di (kết hôn 1969-1979), có chung một con trai. Lần hai với nhà báo kiêm người mẫu Barbara Tang (kết hôn 1980–1990), có chung con gái. Lần ba với người vợ hiện tại, nữ diễn viên Tiêu Giảo (79 tuổi), kết hôn từ năm 1994.

Tài tử “Anh hùng xạ điêu” Tăng Giang đột ngột qua đời ở tuổi 88 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ở tuổi gần 90, tài tử vẫn tích cực đóng phim. 2 tác phẩm mới nhất của ông là Nguyên Sinh Tội, Chuyện Tình Hong Kong đã hoàn thành và đang trong giai đoạn chờ lịch phát sóng.

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