Lý Tử Thất đã bán nhà giữa tâm bão bị nam tài tử Anh Hùng Xạ Điêu ‘cướp’ người trong ê-kíp?

Sao quốc tế 16/09/2021 22:48

Mới đây có thông tin cho rằng ‘tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất đã phải bán đi căn nhà đẹp như tranh vẽ của mình.

Những năm gần đây, sự phổ biến của các nền tảng video ngắn đã giúp rất nhiều người tại Trung Quốc kiếm tiền và trở thành người nổi tiếng. Trong số đó không thể không kể đến “tiên nữ đồng quê” Lý Tử Thất. Không chỉ nổi tiếng tại quê nhà, Lý Tử Thất còn có được rất nhiều fan hâm mộ quốc tế.

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 Lý Tử Thất nổi tiếng nhanh chóng nhờ những video vô cùng đặc sắc của mình

Trong thành công của Lý Tử Thất, đoàn đội của cô giữ vai trò vô cùng quan trọng. Những cảnh quay trong veo, đẹp như tranh vẽ trong các video của Lý Tử Thất nhận vô số lời khen ngợi của các fan hâm mộ. Cách đây không lâu, trợ lý của Lý Tử Thất thông báo rằng “tiên nữ đồng quê” sẽ tạm thời không cập nhật các video mới trên các kênh của cô. Điều này làm dấy lên nhiều hoài nghi.

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 Không chỉ nổi tiếng trong nước, Lý Tử Thất còn có rất nhiều fan hâm mộ nước ngoài

Vài ngày trước, nam tài tử Anh Hùng Xạ Điêu - Lý Á Bằng cũng đăng một đoạn video về đời sống thôn quê, những góc quay trong clip của Lý Á Bằng khá giống với những cảnh quay của Lý Tử Thất. Điều này khiến cộng đồng mạng xứ Trung đồn đại rằng, Lý Á Bằng đã “cướp” người trong ê-kíp của Lý Tử Thất, vì vậy hot girl mạng mới không tiếp tục cập nhật video nữa.

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 Lý Á Bằng vướng tin đồn 'cướp' người trong ê-kíp của Lý Tử Thất

Vậy nhưng sau đó phía Lý Á Bằng và Lý Tử Thất đều bác bỏ tin đồn này. Mới đây, thông tin trên trang 163 cho biết, Lý Tử Thất đã bán đi ngôi nhà thân yêu của mình. Lý do được đưa ra là vì rất nhiều người đã tìm đến xung quanh nhà Lý Tử Thất để quay clip gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô và bà. Chính vì vậy, Lý Tử Thất đã quyết định chuyển nhà và đây cũng là lý do khiến “tiên nữ đồng quê” tạm ngừng cập nhật video.

Nguyên nhân thực sự khiến ‘tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất ngừng đăng video

Nguyên nhân thực sự khiến ‘tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất ngừng đăng video

Mới đây, cô gái được mệnh là ‘tiên nữ đồng quê’ Lý Tử Thất bất ngờ thông báo sẽ ngừng cập nhật video trên các nền tảng video trực tuyến trong một thời gian.

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Từ khóa:   Lý Á Bằng Tiên nữ đồng quê Anh Hùng Xạ Điêu

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