Giữa tâm bão bị phong sát, hé lộ những dinh thự bạc tỷ ở trong và ngoài nước của Triệu Vy

Sao quốc tế 10/09/2021 19:01

Không chỉ có những bất động sản giá trị tại Trung Quốc, ở nước ngoài, nữ diễn viên Triệu Vy còn sở hữu rất nhiều dinh thự bạc tỷ.

Thời gian vừa qua là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của nữ diễn viên Triệu Vy. Dù rằng chưa có văn bản nào phong sát nàng Tiểu Yến Tử nhưng các bộ phim có Triệu Vy tham gia đã bị gỡ khỏi các nền tảng video trực tuyến được xem là một lệnh phong sát ngầm đối với nữ diễn viên nổi tiếng.

trieu vy 1
 Nữ diễn viên Triệu Vy chưa có một phản hồi chính thức nào cho bê bối lần này

Từ khi xảy ra sự việc này, Triệu Vy và phòng làm việc của cô cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Vậy nhưng thời gian qua có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Triệu đã sang Pháp đoàn tụ cũng chồng – Huỳnh Hữu Long.

Mới đây, trang 163 đã có một bài tổng kết về những giá trị bất động sản trong và ngoài nước thuộc sở hữu của nữ diễn viên Triệu Vy. Theo tiết lộ của cư dân mạng, Triệu Vy hiện sở hữu 7 dinh thự sang trọng tại Trung Quốc. Năm 2012, Triệu Vy mua thêm 2 căn tại Hong Kong với tổng giá trị xấp xỉ 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 288 tỷ đồng).

Năm 2014, Triệu Vy tiếp tục mua một căn nhà hướng biển trị giá 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 72 tỷ đồng) tại Singapore. Không chỉ vậy, năm 2011 Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã đầu tư hơn 4 triệu euro (khoảng hơn 100 tỷ đồng) vào một nhà máy rượu ở Pháp.

trieu vy 2trieu vy 3

trieu vy 4
 Những dinh thự bạc tỷ được netizen xứ Trung cho là thuộc sở hữu của nữ diễn viên Triệu Vy

Những thống kê này khiến không ít cộng đồng mạng xứ Trung choáng váng, không chỉ là một nữ diễn viên nổi tiếng, Triệu Vy và chồng còn sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ít người biết đến.

Vợ chồng Lâm Tâm Như sánh bước bên nhau siêu ngọt ngào giữa bê bối của Triệu Vy

Vợ chồng Lâm Tâm Như sánh bước bên nhau siêu ngọt ngào giữa bê bối của Triệu Vy

Những hình ảnh mới nhất của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Triệu Vy Huỳnh Hữu Long Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long

TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Lâm Tâm Như sánh bước bên nhau siêu ngọt ngào giữa bê bối của Triệu Vy

Vợ chồng Lâm Tâm Như sánh bước bên nhau siêu ngọt ngào giữa bê bối của Triệu Vy

Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát

Động thái mới nhất của Triệu Vy giữa bê bối bị phong sát

Triệu Vy đã đoàn tụ với chồng sau khi thuê chuyên cơ sang Pháp ‘lánh nạn’?

Triệu Vy đã đoàn tụ với chồng sau khi thuê chuyên cơ sang Pháp ‘lánh nạn’?

4 nguyên nhân khiến Triệu Vy ‘ngã ngựa’, đánh mất toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng trong 3 giờ đồng hồ

4 nguyên nhân khiến Triệu Vy ‘ngã ngựa’, đánh mất toàn bộ sự nghiệp và danh tiếng trong 3 giờ đồng hồ

Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

Triệu Vy vội vàng thuê chuyên cơ bỏ trốn sang Pháp giữa bê bối bị ‘phong sát’?

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

HOT: Tên Triệu Vy chính thức ‘bay màu’ khỏi các bộ phim tiêu biểu khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi