Giữa tâm bão bị phong sát, hé lộ những dinh thự bạc tỷ ở trong và ngoài nước của Triệu Vy

Không chỉ có những bất động sản giá trị tại Trung Quốc, ở nước ngoài, nữ diễn viên Triệu Vy còn sở hữu rất nhiều dinh thự bạc tỷ.

Thời gian vừa qua là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp lừng lẫy của nữ diễn viên Triệu Vy. Dù rằng chưa có văn bản nào phong sát nàng Tiểu Yến Tử nhưng các bộ phim có Triệu Vy tham gia đã bị gỡ khỏi các nền tảng video trực tuyến được xem là một lệnh phong sát ngầm đối với nữ diễn viên nổi tiếng.

Nữ diễn viên Triệu Vy chưa có một phản hồi chính thức nào cho bê bối lần này

Từ khi xảy ra sự việc này, Triệu Vy và phòng làm việc của cô cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Vậy nhưng thời gian qua có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Triệu đã sang Pháp đoàn tụ cũng chồng – Huỳnh Hữu Long.

Mới đây, trang 163 đã có một bài tổng kết về những giá trị bất động sản trong và ngoài nước thuộc sở hữu của nữ diễn viên Triệu Vy. Theo tiết lộ của cư dân mạng, Triệu Vy hiện sở hữu 7 dinh thự sang trọng tại Trung Quốc. Năm 2012, Triệu Vy mua thêm 2 căn tại Hong Kong với tổng giá trị xấp xỉ 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 288 tỷ đồng).

Năm 2014, Triệu Vy tiếp tục mua một căn nhà hướng biển trị giá 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 72 tỷ đồng) tại Singapore. Không chỉ vậy, năm 2011 Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã đầu tư hơn 4 triệu euro (khoảng hơn 100 tỷ đồng) vào một nhà máy rượu ở Pháp.

Những dinh thự bạc tỷ được netizen xứ Trung cho là thuộc sở hữu của nữ diễn viên Triệu Vy

Những thống kê này khiến không ít cộng đồng mạng xứ Trung choáng váng, không chỉ là một nữ diễn viên nổi tiếng, Triệu Vy và chồng còn sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ít người biết đến.

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