Chủ tịch Tao Bao - Tưởng Phàm vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn lẫn tương lai tuyệt vời, liệu có đáng không?

Tưởng Phàm , sinh ra ở Tân Cương trong một gia đình bình thường, không bề thế, nhưng điều đáng ghen tị đó là từ khi còn nhỏ anh ấy đã là một học giả nổi tiếng cho đến khi trưởng thành. Năm 18 tuổi, anh giành vị trí nhất toàn đoàn Tân Cương trong kỳ thi Olympic Tin học dành cho học sinh trung học toàn quốc, và được tiến cử vào Khoa Khoa học Máy tính của Đại học Phúc Đán.

Tưởng Phàm và công ty của anh đã được Alibaba mua lại vào năm 2013. Việc mua lại này không hề dễ dàng, tất cả những công ty khác khi được công ty này mua lại,thì các ông chủ ban đầu sẽ bị loại trừ, nhưng Tưởng Phàm thì lại khác. Anh được Ali Group đánh giá cao vì sự khéo léo của mình. Maxima cũng cần sự khám phá của Bole. Tưởng Phàm đã phát triển nhanh chóng trong một doanh nghiệp toàn diện đang phát triển nhanh như Ali, và cũng tạo ra một trang mạng di động Taobao cho Ali.

Năm 2010, Tưởng Phàm thành lập công ty riêng của mình, Youmeng, nhận được khoản đầu tư lớn vào năm đó. Công ty của anh cung cấp các dịch vụ tích hợp cho Internet di động của Trung Quốc. Năm thứ hai, định giá công ty của Tưởng Phàm đạt 50 triệu đô la Mỹ.

Khi đó Tưởng Phàm chưa tròn 30 tuổi nhưng tài sản ròng của anh đã hơn 100 triệu, anh không chỉ bước vào đẳng cấp thượng lưu, mà quan trọng hơn, thực lực và kinh nghiệm của anh đã là một cổ phiếu blue-chip đúng nghĩa.

Năm 2019 là năm bất thường nhất của Tưởng Phàm, và cũng là năm mà số phận của anh bắt đầu lận đận. Ở tuổi 34, anh ấy là chủ tịch của Tmall và anh ấy trở thành đối tác trẻ nhất của Alibaba. Cũng tại cuộc họp thường niên cùng năm, anh gặp Trương Đại Dịch, người đã gây tiếng vang lớn tại cuộc họp thường niên Tmall. Sau khi chúc rượu thường xuyên, cả hai ngày càng thân thiết hơn. Cuối cùng lại dấn thân vào con đường lệch lạc.



Tưởng Phàm gặp Trương Đại Dịch trong cuộc họp thường niên của công ty và cũng từ đây, những lùm xùm tình cảm của hai người bắt đầu nổ ra

Trên thực tế, nam nữ yêu nhau là quyền tự do của họ, nhưng Tưởng Phàm đã kết hôn và có con vào năm 2015. Cái gọi là bước sai lầm. Tưởng Phàm, "thiên tài" của chúng ta rốt cuộc cũng không thể vượt qua "ải mỹ nhân", chọn thứ mà anh ta cho là "tình yêu".

Tưởng Phàm là người như thế nào? Khi đó, Trương Dũng, người đứng đầu Ali, từng có nhận xét rằng Tưởng Phàm là một người quyền lực, không phải để khen ngợi hay tiền thưởng mà anh ấy làm việc vì đam mê và sự hiểu biết cao rộng của mình

Anh ấy là người hướng nội, và anh ấy không thích nói, ngoại trừ giao tiếp kỹ thuật và kinh doanh,. Anh ấy cũng không thích phát biểu trên sân khấu. Những người thân quen với Tưởng Phàm đều nói rằng tính cách của anh ấy không thay đổi nhiều, và vẫn luôn như thế này.

Qua lời nói của Trương Dũng có thể thấy rằng Tưởng Phàm là một người cực kỳ tự phụ, anh ấy tìm kiếm mọi thứ và cảm thấy rằng mình nhất định sẽ thành công. Đây là sự tự tin mà Ali đã mang lại cho anh ấy từ thời sinh viên của mình để trở thành Ali lãnh đạo. Có thể nói, số phận đã rất nhân hậu với anh.

Anh ấy không chỉ thể hiện sự khéo léo của mình mà còn giành được sự đánh giá cao của "Bole" từ mọi tầng lớp xã hội.

Không ngoa khi nói rằng anh ấy là “thiên hạ vô nhân”. Tuy nhiên, cuộc sống quá suôn sẻ thường dễ bị “chi phối” trong giao tiếp và tình cảm giữa các cá nhân với nhau. Cùng với tính cách tự phụ, nó có thể được tóm tắt đơn giản là "thông minh nhưng bị hiểu lầm bởi sự khôn khéo".

Chỉ cần xem cách giải quyết của anh ta trong nhiều năm giữa đối tác ban đầu Đổng Hoa Hoa và người tình Trương Đại Dịch của anh ấy để biết rằng anh ấy cảm thấy tự tin rằng anh ấy có thể kiểm soát mọi thứ. Tưởng Phàm không phải là người đỏng đảnh, mà muốn ôm từ trái sang phải, nói trắng ra là anh ấy muốn cả sự phấn khích do hoa hồng đỏ lãng mạn và ấm áp mang lại, và cả hoa hồng trắng trang nghiêm và phẩm hạnh để cùng anh sinh con duy trì gen thông minh của bố và gen đức hạnh vẹn toàn của mẹ.



Trương Đại Dịch và Đổng Hoa Hoa

Đáng buồn thay, cả hai người phụ nữ đều không phải là một cô gái nhỏ. Đổng Hoa Hoa là một người thẳng thắn nhưng lại nóng tính và cô ấy không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân của mình bị hủy hoại một cách không mong muốn. Cô đã vùng lên chiến đấu, vì bản thân, vì con và cả vì Tưởng Phàm. Lúc này, Tưởng Phàm mới nhìn lại, tin rằng Đổng Hoa Hoa sẽ tha thứ tất cả và Tưởng Phàm có thể tiếp tục leo lên đỉnh cao ở vị trí của mình. Còn Đổng Hoa Hoa thì vẫn có thể là người vợ, người mẹ tài đức vẹn toàn của cô.



Tưởng Phàm từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên vợ và con trai

Trên thực tế, chúng ta có thể đoán được rằng khi Đổng Hoa Hoa phơi bày mọi thứ trên mạng. Đổng Hoa Hoa cuối cùng cũng muốn cho Tưởng Phàm một cơ hội và cho chính mình một cơ hội.

Nhưng vẫn có cái gọi là "Đạo cao một thước, quỷ cao một trượng". Trương Đại Dịch lại muốn nhiều hơn thế, từ những lần khiêu khích lặp đi lặp lại của Đổng Hoa Hoa, có thể thấy Trương Đại Dịch quả là người không hề muốn an phận.

Đây là lý do tại sao Đổng Hoa Hoa quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân sau khi đọc bài phát biểu của Trương Đại Dịch. Tưởng Phạm kiêu căng tưởng rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ nhưng lại tự gieo rắc rối rắm, không chỉ danh tiếng mà ngay cả sự nghiệp và tương lai của mình.

Mặc dù ly hôn không phải là hiếm trong xã hội ngày nay, nhưng việc bất hòa tình cảm và kết thúc một cuộc hôn nhân không phải là điều đáng bị chỉ trích. Nhưng với tư cách là người của công chúng ở vị trí quan trọng, anh thực sự có thể bỏ rơi vợ con chỉ vì một người phụ nữ, điều này chẳng phải đang thách thức mấu chốt đạo đức của công chúng sao?

Khi cả mạng lên men “tình yêu không vợ không chồng”, khi Đổng Hoa Hoa tự ý bỏ, khi Tưởng Phàm chủ động nhờ Ali tự kiểm duyệt, Tưởng Phàm vẫn tự tin như ngày nào. Chính sự tự tin “tự phụ” này cũng đã đẩy nhanh quá trình sa ngã của anh.