Có thông tin cho rằng, trong thời gian đầu Tưởng Phàm và Đổng Hoa Hoa đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió. Đối với nhiều người, người vợ của Tưởng Phàm, Đổng Hoa Hoa là một người nho nhã và có phẩm hạnh, xét về cả ngoại hình lẫn khí chất đều hơn hẳn “tiểu tam” Trương Đại Dịch . Không rõ là Trương Đại Dịch có gì đặc biệt mà khiến cho vị doanh nhân lẫy lừng này thần trí u mê.

Trong con mắt của mọi người, Tưởng Phàm là một người rất có năng lực và vô cùng sáng suốt, nhưng tình trường của ông cũng không kém cạnh.

Trong khẩu khí của Trương Đại Dịch có thể nhận thấy mạnh mẽ và thái độ khá tức giận rằng “Rốt cuộc hàng năm mấy người nhận được bao nhiêu tiền để đi bôi nhọ, vấy bẩn người khác. Liên tục nói rằng tôi kết hôn sinh con. Tôi không biết là bạn có thù hận gì với tôi?”. Cô cũng tức giận tố cáo những kẻ tung tin đồn thất thiệt, nhưng từ phát biểu của Trương Đại Dịch, có thể thấy cô chỉ phủ nhận chuyện kết hôn và sinh con chứ không hề dùng chuyện này để thanh minh mối quan hệ của mình với Tưởng Phàm.

Sau khi tin tức được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi, cho rằng Tưởng Phàm "yêu mỹ nhân nhưng không yêu giang sơn". Thậm chí còn có một chủ đề thảo luận về "Trương Đại Dịch và Tưởng Phàm đã kết hôn". Tin đồn càng lúc càng được bàn tán sôi nổi, Trương Đại Dịch bị dư luận chỉa mũi dùi, bị tấn công mạng. Vào ngày 26 tháng 4, Trương Đại Dịch đã lên tiếng bác bỏ tìn đồn rằng cô đã kết hôn với Tưởng Phàm.

Ở khu vực bình luận, nhiều người hâm mộ cũng để lại lời nhắn khuyên cô không nên để tâm đến những tin tức kiểu này, Trương Đại Dịch cũng cảm ơn sự công nhận từ mọi người, ngoài ra Trương Đại Dịch cho biết cô chưa bao giờ biến mất, đồng thời phủ nhận việc mang thai và sinh con. Cô ấy cũng hùa vui về chuyện của bản thân, bên ngoài đồn cô đã sinh hai con xem ra cô cũng luôn quan tâm đến vụ bê bối xung quanh giữa cô và Tưởng Phàm.

Ngoài ra, liên quan đến cuộc hôn nhân tin đồn giữa Trương Đại Dịch và Tưởng Phàm, một số cư dân mạng cũng tiết lộ rằng Tưởng Phàm và Đổng Hoa Hoa vẫn chưa ly hôn. Một cư dân mạng cho rằng có tham gia vào nhóm fan của Đổng Hoa Hoa, Đổng Hoa Hoa thường xuyên đăng ảnh mua quần áo cho chồng trên mạng, thậm chí còn đăng ảnh Tưởng Phàm và con gái cô.

Ngoài ra, trong lễ tết nguyên đán, một số netizen phát hiện ra rằng Đổng Hoa Hoa đăng tấm hình chữ “Phúc” ngụ ý chúc phúc cho công ty của chồng làm ăn thuận lợi, màn thể hiện tình cảm này cũng làm cho cư dân mạng cũng phải soi mói và cảm thấy khó hiểu. Không biết hiện tại Tưởng Phàm đang ở trong trạng thái cảm xúc gì? Có khi nào sau những xáo trộn bê bối, ông có chủ động xin vợ tha thứ cữu vãn thành công cuộc hôn nhân này?

Được biết vào tháng 4 năm 2020, Đổng Hoa Hoa đã đăng trên Weibo yêu cầu Trương Đại Dịch đừng gây phiền phức cho chồng mình nữa. Bài chia sẻ này đã chính thức vạch trần giữa Trương Đại Dịch có dính líu đến cuộc sống hôn nhân của bà.

Tuy nhiên, trước sự công khai của Đổng Hoa Hoa và những lời chỉ trích, chế giễu của cư dân mạng, Trương Đại Dịch không những không lùi bước hay tỏ ra yếu đuối mà ngược lại còn tỏ ra khá ngạo mạn.

Tuy nhiên, không cần biết Tưởng Phàm và Trương Đại Dịch có còn bên nhau hay không, người vợ Đổng Hoa Hoa cũng cư xử rất cởi mở và khoan dung, và rất nhiều điều đã thay đổi, và Trương Đại Dịch không còn được yêu thích như trước vì vụ bê bối này.