Sau khi bị phanh phui chuyện kết hôn, Trương Đại Dịch lần đầu xuất hiện với bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân

Đoán chừng rằng cũng chính vì tâm trạng tốt, Trương Đại Dịch cũng đã chủ động tiết lộ tình hình hiện tại của mình

Trên thực tế, trong vấn đề tình yêu, ai đúng ai sai, ước chừng chỉ đôi bên tự biết. Nhưng phải nói rằng Trương Đại Dịch thực sự là người chiến thắng trong cuộc đua tình yêu chạy đường dài này.

"Bảo bối, hôm nay em mời khách, mong anh hãy vui vẻ lên nhé!" Câu này là đang nói với ai đây, bó hoa tươi đấy là ai gửi, lại là ai đã tặng, tin chắc rằng mọi người đã có đáp án không cần nói nữa.

Trong video dễ dàng nhận thấy Trương Đại Dịch đang cầm bó hoa và cười thẹn thùng, đặc biệt là phần lời viết chia sẻ càng làm cho netizen không khỏi liên tưởng.

Có thể nói Tưởng Phàm và Trương Đại Dịch là tình yêu thực sự của nhau, ít nhất Tưởng Phàm thực sự yêu thương Trương Đại Dịch, suy cho cùng Tưởng Phàm đã mất mát đánh đổi quá nhiều dù là danh tiếng hay lợi ích kinh tế.

Về vấn đề của Trương Đại Dịch và Tưởng Phàm, có người ủng hộ và người phản đối, người ủng hộ thì nói rằng phải khẳng định là người phụ nữ này xinh đẹp và khá thú vị, và có sự nghiệp riêng. Có thể thấy giữa hai người luôn có tiếng nói chung, cạnh nhau thì luôn có thể nói chuyện rất vui vẻ. Đổng Hoa Hoa cũng không phải gọi là tệ, nhưng làm nội trợ trong nhà thì ngoài bàn chuyện về con cái ra thì có thể nói thêm được gì khác.

Rõ ràng thấy Trương Đại Dịch là người chiến thắng. Làn sóng nền kinh tế internet mới cũng đã dần suy thoái. Nhà nước đang hỗ trợ các doanh nghiệp có thực lực thực sự. Trương Đại Dịch đã tận dụng cơ hội này để đạt được tự do tài chính. Bây giờ đã ngoài 30 cũng đã quá tuổi kết hôn, cũng đến lúc nên có một gia đình để quay về, làm vợ làm dâu.

Và Đổng Hoa Hoa phản ứng căng thẳng là điều bình thường đối với bất kỳ người vợ nào rơi vào hoàn cảnh này, nhưng đó là biện pháp cuối cùng cho gia đình của bà. Diệt một vạn tự hủy ba vạn. Tuy rằng bề ngoài Đổng Hoa Hoa có vẻ thắng thế nhưng cả hai đều chịu tổn thất

Nếu không, tin rằng Trương Đại Dịch đã không cười vui sướng như vậy, và có thể nói là trong lòng sớm đã hạnh phúc đến nở hoa rồi.





Tất nhiên, về vấn đề xoay quanh giữa Đổng Hoa Hoa và Trương Phàm, một số cư dân mạng đã phân tích rằng Đổng Hoa Hoa không còn lựa chọn nào khác!

Đổng Hoa Hoa không giống như vậy, trụ cột trong gia đình là chồng, trường hợp chồng ly hôn thì bà ấy chẳng được bao nhiêu, sau đó lại phải chứng kiến ​​cảnh người khác hưởng vinh hoa phú quý, cũng chính nguyên nhân này khiến bà ấy chọn cách vạch trần tại thời điểm đó!

Điều này đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân của bà ấy rất có thể sẽ trắng tay! Bà ấy chỉ có thể hạ một bước lại hạ một bước.

Chỉ có thể nói là lúc bà ấy còn trong thời điểm bình yên, không có chút đe dọa cũng không nên chỉ dựa vào chồng mình. Đổng Hoa Hoa ra sức bảo vệ cuộc hôn nhân này không có gì là sai nhưng sai là cách và thời điểm bà ấy chọn. Bà nghĩ rằng kết hôn là cái kết có hậu dành cho cuộc đời mình nhưng bà ấy không đồng hành không cùng phát triển song song chồng mình, bởi vì bản thân chỉ dậm chân tại chỗ an phận không phát triển bản thân hơn nên bà ấy mới chọn sai cách.

Đương nhiên, trong cuộc hôn nhân này, lỗi của Tưởng Phàm là ông không có trách nhiệm với gia đình và con cái, đồng thời với tư cách là người của công chúng, ông không làm tốt vai trò mang hình ảnh tích cực! Lỗi của Đổng Hoa Hoa là tiêu chuẩn quá thấp dễ thỏa mãn, sau khi kết hôn chỉ biết đến con cái, hưởng thụ vinh hoa phú quý!

Ai cũng biết hôn nhân cũng phải theo kịp thời đại, một bông hoa dù đẹp đến đâu mà mất đi linh hồn và sức sống thì cũng là bông hoa héo úa. Một người đàn ông đã có gia đình cần một người có thể tiếp thêm năng lượng cho anh ta trong sự nghiệp và một người bạn tâm giao có thể bắt kịp anh ta. Rõ ràng Đổng Hoa Hoa đã không làm điều đó. Bà nghĩ rằng sau khi kết hôn và có con, người đàn ông này sẽ thuộc về bà mãi mãi nên chỉ biết vùi đầu vào việc mua sắm thể hiện.





Trương Đại Dịch sai ở chỗ để tình cảm nảy sinh khi biết người đàn ông này đã có gia đình và không kiềm chế được hành vi của mình. Trong mối quan hệ này, nếu sai lầm của họ được tính thành điểm thì Tưởng Phàm 60 điểm, Đổng Hoa Hoa 25 điểm, và Trương Đại Dịch 15 điểm. Vì vậy, chuyện thành bại của một cuộc hôn nhân chắc chắn không phải là chuyện một sớm một chiều.





Nhưng bây giờ, nếu Trương Đại Dịch thực sự muốn bước vào cuộc sống hôn nhân mới với Tưởng Phàm, đó là cuộc sống của riêng họ, mọi người thích hay không thì cũng không thay đổi được gì. Chỉ có chính bạn mới biết đôi giày của mình có vừa vặn hay không.

Cho nên, không có mối quan hệ nào mà không có biến đổi. Hãy chân thành và tử tế, nhưng đừng trả giá quá cao khiến bạn trở thành một kẻ nghèo nàn. Dù là từ tinh thần hay vật chất, rốt cuộc là vẫn nên từ bỏ những gì nên từ bỏ, nếu không thì chỉ có tổn thương mà thôi.