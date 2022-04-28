Mã Tư Thuần khoe mặt mộc đẹp không tỳ vết giữa tin đồn sinh con, nhưng vẫn bị dân tình mỉa mai vì điều này

Mới đây, Mã Tư Thuần đã đăng tải những bức hình khoe mặt mộc của mình lên weibo giữa tin đồn sinh con ở trời Tây.

Mới đây, Mã Tư Thuần đã đăng tải hai bức hình selfie của mình lên weibo với dòng trạng thái: “Chia sẻ một chút vui vẻ, ví dụ là bức ảnh selfie này của tôi”. Ngay sau đó, nhiều người nhận ra gương mặt của Mã Tư Thuần đã thon thả hơn rất nhiều so với những hình ảnh trước đây của cô. Ngay lập tức, hashtag “Mã Tư Thuần gầy rồi” đã leo lên No.1 hot search.

Mã Tư Thuần đăng ảnh khoe làn da trắng nõn - Ảnh: Weibo nhân vật Song, dưới phần bình luận trong bài đăng của nữ diễn viên, netizen lại cho rằng bức ảnh này của cô đã được chỉnh sửa chứ không phải cô đã giảm cân. Thậm chí, một số người còn cho rằng "Ảnh hậu Kim Mã" đã sinh con cho bạn trai Trương Triết Hiên nên trông thon thả hơn một chút. Mã Tư Thuần từng tăng cân mất kiểm soát - Ảnh: Internet Cặp đôi Mã Tư Thuần và bạn trai Trương Triết Hiên bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 3 năm 2021, nhiều lần lộ ảnh nắm tay, ôm hôn thắm thiết. Vì loạt scandal dối trá, văng tục chửi bậy, bạo lực của Trương Triết Hiên mà người hâm mộ của Mã Tư Thuần vô cùng bức xúc, mong thần tượng chấm dứt mối quan hệ với nam ca sĩ này.

Vào tháng 4/2022, nữ diễn viên đình đám đã được bắt gặp cùng bạn trai đi du lịch ở thành phố này, và vòng eo của cô lớn đến mức làm dấy lên tin đồn sang đây chờ sinh con. Ngoài ra vì cặp đôi ở Anh tận 1 tháng liền nên dân tình càng tin vào tin đồn này hơn. Mã Tư Thuần và bạn trai - Ảnh: Internet Mã Tư Thuần được biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh vào năm 2016. Tuy nhiên sau đó, cô lại bị phàn nàn vì phong độ thất thường, khi thì tham gia những bộ phim tương đối ổn như Hãy nhắm mắt khi em đến, Em là thành trì doanh lũy của anh nhưng có lúc lại góp mặt trong những bộ web drama với kinh phí thấp. Áp lực từ công việc và chuyện tình cảm với nam ca sĩ Trương Triết Hiên đã khiến cô bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều và dẫn đến việc tăng cân mất kiểm soát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ma-tu-thuan-khoe-mat-moc-dep-khong-ty-vet-giua-tin-don-sinh-con-nhung-van-bi-dan-tinh-mia-mai-vi-dieu-nay-465091.html