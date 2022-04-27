Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn

Sao quốc tế 27/04/2022 22:27

Vào tháng 4/2020 vừa qua, Đổng Hoa Hoa, vợ của Tưởng Phàm, cựu chủ tịch của Taobao, bất ngờ tung tin nhắn Trương Đại Dịch quyến rũ chồng mình và phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Đồng thời chân dài này còn nhắn tin ép Đổng Hoa Hoa ly hôn. Sau bê bối, Tưởng Phàm lại khẳng định rằng bản thân yêu Trương Đại Dịch hơn và muốn ở bên người tình.

Một thời gian sau, một quyết định được thực hiện nhằm đưa ra "hình phạt" đối với Tưởng Phàm. Đó là hủy bỏ tư cách đối tác và chuyển anh đến bộ phận giải trí.

Sau đó, sự kiện "Luo Zhixiang chia tay" thành công chuyển hướng sự chú ý của dư luận, giúp mối tình giữa Tưởng Phàm, Đổng Hoa HoaTrương Đại Dịch dần lắng xuống. Sau khi những xáo trộn qua đi, Tưởng Phàm vẫn là chủ tịch của một cơ nghiệp khổng lồ và thường xuyên tham gia các hoạt động cùng Jack Ma.

Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 1
Sau bê bối, Tưởng Phàm vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động cùng Jack Ma

 Đổng Hoa Hoa thường chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, lối sống thanh cao và tính cách tốt của cô, tạo cho mọi người cảm giác yên bình.

Mặc khác, Trương Đại Dịch thì vẫn như thường lệ, cô không hề bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Gần đây, Tưởng Phàm được nhận định là "nhân tài cấp cao ở Hàng Châu". Tuy nhiên, với những bê bối trước đây của Tưởng Phàm, nhiều người cho rằng anh không đáp ứng được yêu cầu "người nộp đơn cần tuân thủ pháp luật và các quy định, chuẩn mực đạo đức, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục" trong thông báo nên đã báo cáo đơn vị thẩm định. 

Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 2

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông liên quan, việc đánh giá "tài năng cấp cao Hàng Châu" của Tưởng Phàm đã bị đình chỉ. Tất nhiên, mọi thứ không kết thúc ở đây.

Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 3

Cách đây không lâu, Trương Đại Dịch đã đăng một bộ ảnh. Kết quả là cư dân mạng tinh ý đã tìm thấy bóng của Tưởng Phàm phản chiếu trên chiếc thìa dùng để phục vụ các món ăn.Trên trang cá nhân của mình, Trương Đại Dịch từng đăng ảnh "trợ lý" đưa cô đi học, "người đàn ông đeo kính" phản chiếu trên kính cũng rất giống Tưởng Phàm.

Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 4
Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 5

Bản thân Trương Đại Dịch cũng không hề né tránh, trực tiếp lật bài cho cư dân mạng và phản hồi về những chủ đề liên quan bị lộ.

Dù là “bàn tay lộ thiên” hay góc nhìn nghiêng của tài xế, thực sự khó mà nhìn rõ, nếu cứ khăng khăng cho rằng Tưởng Phàm thực sự có hạn và quá xa vời. Nhưng thông qua việc so sánh các bức ảnh, từ bộ râu, cặp kính, chân tóc, kiểu tóc, đường viền,... có thể thấy người đàn ông trong đĩa ăn tối phải là Tưởng Phàm.

Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 6
Hình ảnh phản chiếu từ chiếc thìa có nhiều nét tương đồng với Tưởng Phàm

Đây có thể là lý do tại sao Trương Đại Dịch có hành động xóa động thái. Trương Đại Dịch dường như đã đáp lại, nhưng thật ra cô lại không giải thích gì, câu trả lời mập mờ này khiến mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 7

"Ly hôn hay không" là một mệnh đề không chắc chắn khác, bộc lộ tâm lý không liên quan gì đến tôi.

Đổng Hoa Hoa và Trương Đại Dịch đều lên tiếng đáp trả những tin đồn liên quan, nhưng công chúng vẫn chưa thể hiểu được. Nhiều người cho rằng Trương Đại Dịch và Đổng Hoa Hoa đang trong một "trò chơi", và người chiến thắng vẫn chưa được quyết định.

Trương Đại Dịch đáp trả việc đi ăn cùng Tưởng Phàm, thái độ mập mờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn nhiều nghi vấn - Ảnh 8
Trương Đại Dịch (bên trái), Tưởng Phàm, Đổng Hoa Hoa

Trong cuộc “đối đầu” cách đây vài tháng, lẽ ra Đổng Hoa Hoa sẽ thắng hoàn toàn, nhưng lần này Trương Đại Dịch lại có vẻ nhỉnh hơn.

Trương Đại Dịch phủ nhận chuyện kết hôn và có con với Tưởng Phàm, tức giận tố cáo kẻ tung tin đồn

Trương Đại Dịch phủ nhận chuyện kết hôn và có con với Tưởng Phàm, tức giận tố cáo kẻ tung tin đồn

Gần đây, một số phương tiện truyền thông rầm rộ thông tin Tưởng Phàm bị nghi kết hôn với Trương Đại Dịch, trước đó có tin Tưởng Phàm đã từ chức hàng loạt chức vụ mà ông đảm nhiệm, có thông tin cho rằng ông đã từ bỏ sự nghiệp lớn vì Trương Đại Dịch.

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