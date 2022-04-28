Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới

Sao quốc tế 28/04/2022 11:13

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nổi lên nhờ nhan sắc và quá khứ 'chiếm spotlight' nữ chính. Thế nhưng khi hai tiểu hoa đán được lên hàng nữ chính lại bị nữ phụ 'lấn át'.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư là những tiểu hoa đán nổi tiếng của Cbiz. Diễn xuất nhận nhiều lời chê nhưng nhờ nhan sắc xinh đẹp và một chút vận may, 2 nàng mỹ nhân này đã từng được khen vượt mặt nữ chính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư lại phải ngậm ngùi khi bị nữ phụ lấn át.

Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng đầu tiên với khán giả qua vai diễn nữ minh tinh xinh đẹp và có phần hơi điên – Cao Văn ở Người Tình Kim Cương. Tuy chỉ đóng vai phụ, thế nhưng ở thời điểm đó, nàng mỹ nữ Tân Cương lại được khen ngợi là vượt mặt nữ chính Đường Yên. Bởi vì vai diễn Mỹ Lệ của Đường Yên vừa vô dụng, yếu đuối lại hay nhập nhằng tình cảm với nam chính, nam phụ. Trong khi đó, Cao Văn được yêu mến bởi tính cách hào sảng, thẳng thắng và có phần hài hước.

Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thế nhưng giờ đây Địch Lệ Nhiệt Ba lại phải ngậm ngùi bị nữ phụ khác vượt mặt. Trước hết chắc chắn phải kể đến bộ phim cổ trang Trường Ca Hành năm 2021. Trong bộ phim này, nàng mỹ nữ Tân Cương vào vai Lý Trường Ca nhưng lại bị nữ phụ Lý Lạc Yên của Triệu Lộ Tư lấn át hoàn toàn. Khán giả đánh giá tạo hình thời Đường của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim quá "dừ", 2 cọng tóc mai khiến nhan sắc cô nàng xuống cấp trầm trọng.

Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Hay mới đây trong Ngự Giao Ký, nhân vật Kỷ Vân Hòa của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng lần nữa bị nữ phụ Thuận Đức do Quách Hiểu Đình đóng chính cho hít khói. Tuy tạo hình đã đẹp hơn, diễn xuất cũng có tiến bộ thế nhưng cô nàng vẫn không thể vượt qua được màn hắc hóa quá đình của Quách Hiểu Đình.

Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ vậy, nhân vật Lạc Cẩm Tang của Hồ Ý Hoàn cũng được khán giả đánh giá là có nhiều phân cảnh nổi bật hơn nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Điển hình có thể kể đến phân cảnh cô nàng khóc hết nước mắt khi Kỷ Vân Hòa bay màu.

Nhắc lại màn vượt mặt mỹ nhân Tân Cương, Triệu Lộ Tư được giao vai nữ phụ Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành do Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi đóng chính. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, Triệu Lộ Tư được đánh giá là rất hợp tạo hình thời Đường. Thậm chí, nhan sắc của cô nàng còn vượt mặt nữ chính Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba). Ở thời điểm Trường Ca Hành lên sóng, trên mạng liên tục xuất hiện những bài viết cho rằng Triệu Lộ Tư lấn át nàng mỹ nữ Tân Cương. Cụ thể, có một cảnh quay Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ đẹp sắc nước hương trời, sắc nét, mị hoặc thì vẻ đẹp thanh xuân phơi phới, ngọt ngào trong trẻo như ánh ban mai của Triệu Lộ Tư lại khiến cô trở nên thập phần nổi bật khi đứng phía sau Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ vai diễn nổi bật trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư trở nên nổi tiếng hơn hẳn và được chọn làm nữ chính của Thả Thí Thiên Hạ. Thế nhưng, khi bộ phim này vừa lên sóng nàng tiểu Hoa đã bị “nghiệp quật” không trượt phát nào. Cụ thể, tuy có nhan sắc xinh đẹp, thế nhưng Triệu Lộ Tư lại bị chê không hợp phong thái hào sảng, nghĩa hiệp của nhân vật Bạch Phong Tịch. Trong khi đó, nữ phụ Phượng Tê Ngô của Tuyên Lộ lại nổi bật hơn hẳn. Đa số khán giả cho rằng Tuyên Lộ còn hợp làm nữ chính hơn cả Triệu Lộ Tư.

Nhiệt Ba và Lộ Tư một thời từng 'chiếm spotlight' nữ chính, nay lại bị 'lấn át' bởi nữ phụ trong phim mới - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

Đều là những tiểu Hoa nổi bật của lứa 9x, thế nhưng cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư đều chưa có tác phẩm "để đời" nào. Thậm chí, khi đóng vai nữ chính, 2 nàng mỹ nhân này lại bị lép vế hoàn toàn.

 

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