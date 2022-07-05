Mạnh Tử Nghĩa phản hồi tin đồn 'tự thêm đất diễn' trong Trần Tình Lệnh

Sao quốc tế 05/07/2022 18:55

Nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa đã có phản hồi chính thức trước tin đồn cô tự động thêm đất diễn cho nhân vật của mình trong Trần Tình Lệnh.

Cách đây không lâu, một bài phỏng vấn Mạnh Tử Nghĩa đã bất ngờ bị đào lại với nội dung nữ diễn viên đã phải chịu nhiều công kích từ netizen khi tham gia Trần Tình Lệnh.

Trong bài phỏng vấn này, câu nói: "Nếu có thể chọn lại, tôi chắc chắn sẽ không đóng Trần Tình Lệnh" của Mạnh Tử Nghĩa khiến công chúng bức xúc, cho rằng cô đang cố tình kiếm tìm sự thương hại từ người khác.

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Phát ngôn của Mạnh Tử Nghĩa khiến cô nhận nhiều chỉ trích

Theo trang 163, nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa đã lên tiếng phủ nhận việc cô tự ý thêm đất diễn cho nhân vật của mình trong Trần Tình Lệnh. Đồng thời cô cũng xin lỗi khán giả vì bài phỏng vấn trước đây của cô đã gây ra hiểu lầm nghiêm trọng.

Nhiều bình luận ác ý với nội dung miệt thị, xúc phạm Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện nhiều trên MXH. Nữ diễn viên đã đăng tải ảnh chụp lại những bình luận này kèm theo bài đính chính.

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Nhiều bình luận ác ý với nội dung miệt thị, xúc phạm Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện nhiều trên MXH

"Tôi đã liên hệ để xóa tên tôi khỏi bộ phim này. Tôi cũng không biết tại sao bài phỏng vấn một năm trước của tôi lại bị lôi lên khiến mọi người không vui, tôi xin lỗi. Thế nhưng tôi muốn khẳng định một lần nữa, tôi - Mạnh Tử Nghĩa - trước giờ vẫn không hề thêm đất diễn cho nhân vật.

Kịch bản tôi nhận được chính là như vậy. Kịch bản tôi nhận được chính là như vậy. Các bạn có mắng nhiếc tôi, kịch bản tôi nhận được vẫn chính là vậy. Nếu mọi người năm nào cũng hỏi như thế này, thì năm nào tôi cũng trả lời thế này." - Mạnh Tử Nghĩa chia sẻ.

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Mạnh Tử Nghĩa đã lên tiếng phủ nhận việc cô tự ý thêm đất diễn cho nhân vật của mình trong Trần Tình Lệnh

Được biết, trong dự án đam mỹ cổ trang Trần Tình Lệnh được lên sóng vào năm 2019, Mạnh Tử Nghĩa vào vai Ôn Tình. Tuy nhiên, trong quá trình quay phim, một số hình ảnh hậu trường lộ ra ngoài cho thấy nhân vật Ôn Tình có thể thành đôi với Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến đóng). Đây chính là lý do mà netizen đã công kích minh tinh họ Mạnh vì cho rằng cô đã tự ý thêm đất diễn cho nhân vật của mình, làm thay đổi nội dung phim.

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