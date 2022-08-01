Dàn sao đình đám tham dự lễ cưới tài tử 'Thiên Long Bát Bộ' Dương Hựu Ninh

Sao quốc tế 01/08/2022 17:04

Hôn lễ của vợ chồng tài tử Dương Hựu Ninh quy tụ những gương mặt đình đám của làng giải trí Đài Loan.

Theo truyền thông Đài Loan, lễ cưới của Dương Hựu Ninh đã được tổ chức tại Đài Bắc vào tối ngày 31/7 vừa qua. Nam tài tử và bà xã là Melinda Vương Vịnh Dĩnh vốn đã đăng ký kết hôn từ tháng 9/2020 nhưng đến nay cặp đôi mới có thể tổ chức hôn lễ do dịch bệnh. Trong thời gian này, Melinda đã hạ sinh một bé gái cho ông xã và đặt tên là Anah.

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Lễ cưới của Dương Hựu Ninh và bà xã là Melinda Vương Vịnh Dĩnh đã được tổ chức tại Đài Bắc vào tối ngày 31/7 vừa qua

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Tại hôn lễ được tổ chức vào tối ngày 31/7, nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí Đài Loan đã đến chung vui. Có thể kể đến những cái tên nổi tiếng như Tu Kiệt Giai - Giả Tịnh Văn, Lâm Tâm Như, Quế Luân Mĩ, Trần Bá Lâm, Trương Chấn, Trần Ý Hàm...

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Lâm Tâm Như
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Quế Luân Mĩ và Trần Bá Lâm
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Cặp vợ chồng Tu Kiệt Giai và Giả Tịnh Văn
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Dương Cẩn Hoa sánh bước bên chồng, cô vẫn xinh đẹp dù đã U50

Cũng trong tiệc cưới này, Dương Hựu Ninh đã gửi lời cảm ơn đến các khách mời đã dành thời gian tham dự hôn lễ của anh và bà xã. Bên cạnh đó, nam tài tử còn tiết lộ rằng hai vợ chồng đang có kế hoạch sinh thêm em bé vì cả hai đều rất thích trẻ em.

Trước đó, quản lý của Dương Hựu Ninh tiết lộ, ngay sau lễ cưới, nam tài tử sẽ quay trở lại với công việc vì anh có dự án đã phải tạm hoãn lâu vì dịch, một bộ phim khác dự kiến sẽ được bấm máy vào cuối năm nay.

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Trương Chấn
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Vương Bá Kiệt, Tạ Hân Dĩnh
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Trần Ý Hàm

Về đời sống tình cảm, Dương Hựu Ninh từng có cuộc tình sâu đậm nhiều năm với nữ ca sĩ/diễn viên Quách Thái Khiết. Hai năm sau khi chia tay, nam tài tử gặp gỡ và hẹn hò với bà xã hiện tại.

Ảnh: Internet

Dương Hựu Ninh và bà xã tổ chức lễ cưới sau gần 2 năm chung sống

Dương Hựu Ninh và bà xã tổ chức lễ cưới sau gần 2 năm chung sống

Nam diễn viên Dương Hựu Ninh sắp tới sẽ tổ chức đám cưới với bà xã của mình sau gần 2 năm hoãn lại vì lý do dịch bệnh.

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