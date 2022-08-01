Angelababy để lộ mặt mộc, nhan sắc liệu có quá khác biệt với lúc được trang điểm kỹ càng?

Mỗi khi lên hình, các sao nữ luôn lộ diện với vẻ ngoài chỉn chu cùng khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Điều này là dễ hiểu khi mà netizen luôn chờ sẵn khi nghệ sĩ lộ ra dấu hiệu nhan sắc tàn phai để được dịp chê bai. Tuy nhiên, mới đây, dàn mỹ nhân của chương trình Keep Running đã tự tin khoe mặt mộc của mình.

Mặt mộc xinh đẹp của Angelababy trong Keep Running

Theo đó, đạo diễn của Keep Running đã bất ngờ yêu cầu các thành viên của dàn cast điểm danh ngay lập tức, vì vậy họ đành lộ diện với khuôn mặt chưa được trang điểm một chút nào. Trong đó, 3 ngôi sao nữ là Angelababy, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư khiến khán giả quan tâm đặc biệt bởi khuôn mặt mộc 100% của mình.