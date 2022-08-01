Angelababy để lộ mặt mộc, nhan sắc liệu có quá khác biệt với lúc được trang điểm kỹ càng?

Sao quốc tế 01/08/2022 16:14

Vừa mới đây, Angelababy đã để lộ khuôn mặt mộc 100% của mình khi xuất hiện trong một tập của chương trình Keep Running.

Mỗi khi lên hình, các sao nữ luôn lộ diện với vẻ ngoài chỉn chu cùng khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Điều này là dễ hiểu khi mà netizen luôn chờ sẵn khi nghệ sĩ lộ ra dấu hiệu nhan sắc tàn phai để được dịp chê bai. Tuy nhiên, mới đây, dàn mỹ nhân của chương trình Keep Running đã tự tin khoe mặt mộc của mình.

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Mặt mộc xinh đẹp của Angelababy trong Keep Running

Theo đó, đạo diễn của Keep Running đã bất ngờ yêu cầu các thành viên của dàn cast điểm danh ngay lập tức, vì vậy họ đành lộ diện với khuôn mặt chưa được trang điểm một chút nào. Trong đó, 3 ngôi sao nữ là Angelababy, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư khiến khán giả quan tâm đặc biệt bởi khuôn mặt mộc 100% của mình.

Nhiều người nhận xét, Angelababy vẫn vô cùng xinh đẹp và toát lên khí chất ngôi sao khi để mặt mộc. Có thể thấy, dù không trang điểm, bà mẹ 1 con vẫn ghi điểm nhờ làn da trắng ngần, không tì vết. Các cư dân mạng còn cho rằng, Angelababy trẻ trung như mộ sinh viên đại học.

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Kể từ sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, không chỉ sự nghiệp mà cả nhan sắc của Angelababy đều có nhiều khởi sắc

Kể từ sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, không chỉ sự nghiệp mà cả nhan sắc của Angelababy đều "lên hương" thấy rõ. Không ít lần khi xuất hiện công khai, nữ diễn viên đã trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài nổi trội của mình. Từ một "bình hoa di động", Angelababy đã thành công chiếm được cảm tình của công chúng.

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Mặt mộc của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá cao

Bên cạnh đó, mặt mộc của Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Vì cả hai đều xuất thân là các hotgirl mạng nên vẻ ngoài ưa nhìn là điều hiển nhiên. Tuy vậy, Triệu Lộ Tư lại có phần lép vế hơn so với đồng nghiệp khi cân nặng cô lên xuống khá thất thường và sở hữu khuôn mặt tròn, cằm ngấn mỡ.

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Những sao nam trong chương trình lộ dấu hiệu mệt mỏi, thiếu ngủ khi để mặt mộc

 Ảnh: Internet

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Sau nhiều năm bị chỉ trích về cảnh ăn "giả trân" trong Vân Trung Ca, Angelababy mới đây đã có lời giải thích về lý do thật sự đằng sau việc này.

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