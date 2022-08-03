Vẻ đẹp mong manh của Lý Thấm đối lập với Nhậm Gia Luân đầy sát khí trong Thỉnh Quân

Sao quốc tế 03/08/2022 16:59

Mới đây, một số bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, hé lộ về tạo hình của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân trong phim mới. Có thể thấy Lý Thấm trong tạo hình bạch y trông như một thần nữ đối lập hoàn toàn với nam chính Nhậm Gia Luân trong tạo hình hắc y đầy sát khí.

Bộ phim Thỉnh Quân được đóng máy từ năm 2021, và luôn nằm trong top những bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng nhất năm nay. 

Vẻ đẹp mong manh của Lý Thấm đối lập với Nhậm Gia Luân đầy sát khí trong Thỉnh Quân - Ảnh 1
Thỉnh Quân là bộ phim Hoa ngữ được mong chờ nhất năm 2022

Đây là bộ phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của 2 ngôi sao nổi tiếng của thể loại cổ trang Trung Quốc là Lý ThấmNhậm Gia Luân. “Thỉnh Quân” là sự kết hợp giữa cổ trang và dân quốc hiện đại cùng nội dung độc đáo mới lạ hứa hẹn đem đến sự bùng nổ trong làng giải trí Hoa Ngữ. 

Trong một số bức ảnh hậu trường, Lý Thấm lộ diện trong trang phục Thần Nữ màu trắng với tạo hình “thanh băng ngọc khiết” gây sốt bởi sự xinh đẹp và thần thái lạnh lùng. Có thể thấy, bộ trang phục với một màu trắng tinh khiết này đã làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết của nàng tiểu Hoa. Đây được hé lộ sẽ là tạo hình của Lý Thấm trong phần tiền kiếp của nhân vật Vu Đăng Đăng do nữ diễn viên đảm nhận. 

Vẻ đẹp mong manh của Lý Thấm đối lập với Nhậm Gia Luân đầy sát khí trong Thỉnh Quân - Ảnh 2
Tạo hình của Lý Thấm khiến fan đứng ngồi không yên

Đối lập với vẻ đẹp trong sáng, thanh trong của Lý Thấm thì nam chính Nhậm Gia Luân lại xuất hiện với vẻ ngoài ngầu đét, đầy sát khí trong bộ chiến giáp màu đen. Được biết nam diễn viên sẽ vào vai Lục Viêm - một chiến thần ngàn năm cực kỳ mạnh mẽ. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, gương mặt điển trai, ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Gia Luân đã được khán giả đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng tạo hình cổ trang của nhân vật Lục Viêm có rất nhiều nét tương đồng với Châu Sinh Thần trong “Châu Sinh Như Cố” đóng cùng Bạch Lộc.

Vẻ đẹp mong manh của Lý Thấm đối lập với Nhậm Gia Luân đầy sát khí trong Thỉnh Quân - Ảnh 3
Tạo hình đầy dũng mãnh của Nhậm Gia Luân

Từ những hình ảnh hậu trường được tiết lộ, nhiều cư dân mạng cũng phải thừa nhận rằng trông Nhậm Gia Luân và Lý Thấm vô cùng đẹp đôi. Cả 2 đều là những diễn viên được khán giả đánh giá tốt trong diễn xuất, còn nhan sắc thì “khỏi phải bàn” nhiều người vẫn mong chờ sự kết hợp của cặp đôi sẽ tạo ra nhiều chemistry.

Vẻ đẹp mong manh của Lý Thấm đối lập với Nhậm Gia Luân đầy sát khí trong Thỉnh Quân - Ảnh 4
Ảnh hậu trường cực đẹp đôi của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân

“Thỉnh Quân” là tác phẩm điện ảnh do đạo diễn Trịnh Vĩ Văn cầm trịch. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Thỉnh Quân Tế Kiệu” của tác giả Viễn Tại. Nội dung phim kể về mối tình giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) và sát thần ngàn năm Lục Viêm (Nhậm Gia Luân). Cả 2 trải qua mối tình kéo dài 2 đời 2 kiếp, đối mặt với vô vàn khó khăn, trắc trở để có thể ở bên cạnh nhau. Tình yêu trãi qua 2 kiếp của cặp đôi sẽ được thể hiện như thế nào, khán giả vẫn đang rất trông chờ vào sự thể hiện của cặp nam - nữ chính này. 

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