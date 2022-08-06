Nhan sắc của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ 'gây sốt'

Với sự góp mặt của Dương Tử, bộ phim 'Trầm Vụn Hương Phai' cũng nhanh chóng đạt được nhiều số liệu tích cực.

Dù mới lên sóng nhưng bộ phim Trầm vụn hương phai cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng chúng ta không thể phủ nhận được sức hút của bộ phim. Dương Tử là người nhận về nhiều ý kiến phản hồi nhất.

Trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử vào vai Nham Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người.

Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên (Thành Nghị) thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm từ bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm. Trầm Vụn Hương Phai được đánh giá là một bộ phim có cốt truyện ngược tâm nên diễn xuất của Dương Tử cũng được yêu cầu cao hơn.

Hóa thân vào hoa yêu Nhan Đàm, nhan sắc của Dương Tử cũng nhanh chóng gây sốt. Nữ diễn viên được khen là xinh xắn, đáng yêu và mang nét tinh nghịch của Nhan Đàm. Với những tạo hình đơn giản nhưng đẹp, Dương Tử nhiều lần khiến khán giả phải bất ngờ vì làn da trắng phát sáng và nét mặt đáng yêu của mình.

Bên cạnh những nhận xét tích cực thì cũng có không ít cư dân mạng lên tiếng mỉa mai Dương Tử, cho rằng cô chỉ đang lạm dụng những biểu cảm quá lố như phồng má, trợn mắt để tỏ ra đáng yêu. Những hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến khán giả xem phim cảm thấy khó chịu.

Hậu bê bối khinh thường đàn em, Lạt Mục Dương Tử mất vai trong Dữ Phượng Hành? Sau những bê bối gần đây của mình, nữ diễn viên Lạt Mục Dương Tử có khả năng sẽ bị xóa khỏi dự án Dữ Phượng Hành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-cua-duong-tu-trong-tram-vun-huong-phai-bat-ngo-gay-sot-489049.html