Trong cùng một năm, Địch Lệ Nhiệt Ba bị Dương Tử 'đánh bại' đến 2 lần

Sao quốc tế 06/08/2022 12:09

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, thành tích các bộ phim của Dương Tử đã bỏ xa Địch Lệ Nhiệt Ba.

Ở thời điểm hiện tại, Dương TửĐịch Lệ Nhiệt Ba chính là 2 tiểu Hoa 90 hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Vì độ nổi tiếng ngang hàng nhau, 2 diễn viên cũng thường xuyên bị dân tình đem ra so sánh, gần đây nhất chính là việc 2 bộ phim của Dương Tử ra mắt trong năm nay đề đã bỏ xa Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường bị đem ra so sánh với nhau

Vào tháng 3/2022, Ngự Giao Ký và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã "choảng" nhau cực sung trên các bảng xếp hạng khi có lịch chiếu song song với nhau. Ở lần "chiến" nhau đầu tiên này, dự án kết hợp của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đã thua xa đối thủ dù cũng sở hữu dàn diễn viên có lưu lượng tương đương.

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Tiếp sau đó, khi mà vẫn chưa có tác phẩm nào của Địch Lệ Nhiệt Ba lên sóng thì Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử đã có màn ra mắt hoành tráng. Cùng có chung đề tài tiên hiệp nên nghiễm nhiên dự án này trở thành đối thủ của Ngự Giao Ký. Một lần nữa, Địch Lệ Nhiệt Ba lại phải "hít khói" đồng nghiệp.

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Nếu như Ngự Giao Ký phải mất một thời gian để vượt qua được thành tích 10.000 trên Youku, thì Trầm Vụn Hương Phai chỉ tốn 3 ngày để làm điều tương tự. So cả về điểm trên các nền tảng Maoyan, Datawin thì phim của Dương Tử - Thành Nghị cũng đều bỏ xa Địch Lệ Nhiệt Ba – Nhậm Gia Luân.

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Bên cạnh đó, có không ít ý kiến cho rằng 2 bộ phim của Dương Tử có nhiều lợi thế khi phát sóng hơn so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn được chiếu đài còn Trầm Vụn Hương Phai lại lên sóng đúng mùa hè - thời điểm mà mọi người có nhiều thời gian để xem phim hơn. Không những vậy, nếu đem so sánh với Tinh Hán Xán Lạn - một dự án cổ trang được chiếu cùng thời điểm - thì Trầm Vụn Hương Phai vẫn thua xa.

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Tin Hán Xán Lạn có thành tích vượt mặt Trầm Vụn Hương Phai

 Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Trầm Vụn Hương Phai sao Hoa ngữ sao châu Á

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