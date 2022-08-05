Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster mừng Thất Tịch nhưng lại bị fan chê lê chê xuống vì lý do này

Sao quốc tế 05/08/2022 13:26

Nhân dịp lễ Thất Tịch, phía đoàn làm phim An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã tung poster mới nhưng không những không được khen mà còn bị chê.

Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án cổ trang An Lạc Truyện. Bộ phim được kỳ vọng sẽ mang tới màu sắc mới trong làng phim ảnh Cbiz bởi việc có mỹ nhân Tân Cương Nhiệt Ba đã là một lợi thế quá lớn để phim có thể tạo được cú bứt phá mạnh mẽ. 

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster mừng Thất Tịch nhưng lại bị fan chê lê chê xuống vì lý do này - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, chưa kịp ra mắt An Lạc Truyện đã nhận phải cú vấp ngã đầu tiên. Cụ thể, sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, nhân dịp lễ Thất Tịch (mùng 7/7) phía đoàn làm phim đã đăng tải poster của cặp đôi chính Hàn Diệp (Cung Tuấn) và Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba).

Tuy nhiên, có vẻ như đa số khán giả đều không mấy hài lòng với “thính” mới từ phía đoàn làm phim An Lạc Truyện. Trong tấm poster mới, Nhậm An Lạc và Hàn Diệp tuy đứng cạnh nhau nhưng lại không mang đến cảm giác cặp đôi đang yêu nhau. Theo đó, netizen cảm thấy giữa 2 người vẫn còn quá nhiều sự gượng gạo. 

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba tung poster mừng Thất Tịch nhưng lại bị fan chê lê chê xuống vì lý do này - Ảnh 2
Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet 

Trong khi đó, dù có cùng nền tảng phát sóng với An Lạc Truyện nhưng poster được tung ra nhân dịp Thất Tịch của Trầm Vụn Hương Phai lại đẹp hơn rất nhiều. Trong ảnh, màn tương tác qua ánh mắt của Dương Tử - Thành Nghị khiến khán giả đang xem phim cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đây cũng là một trong những cặp đôi rất được yêu thích mùa hè năm nay.

- Cung Tuấn cao 1m86 mà không hiểu sao bị photoshop cao bằng Địch Lệ Nhiệt Ba 1m68 luôn. Khó hiểu thật đó.

- Này là ghép ảnh hả? Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba mỗi người 1 kiểu thế kia.

- Quần chạy deadline ghép ảnh vội quá nên quên mất 2 người này cao thấp cách nhau gần 20cm à?

Có thông tin cho biết bộ phim An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ và chưa đem đi xét duyệt.

Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Thành Nghị Cung Tuấn sao châu á sao Hoa Ngữ

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