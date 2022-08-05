Triệu Lộ Tư bất ngờ thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ chính của Trường Ca Hành?

Việc hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị xóa bỏ khỏi tác phẩm Trường Ca Hành được lên sóng cách đây một năm khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Trường Ca Hành là một trong những bộ phim cổ trang có thành tích ấn tượng nhất màn ảnh Hoa Ngữ vào năm 2021. Không chỉ cặp đôi diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi gây được tiếng vang mà cả hai vai phụ là Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã vô tình phát hiện Triệu Lộ Tư đã thay thế Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nữ chính của Trường Ca Hành. Cụ thể, nhiều nền tảng đã đổi poster từ 4 người hoặc 2 diễn viên chính thành Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Thậm chí, có nơi còn khoa trương hơn khi trực tiếp đặt tiêu đề “Trường Ca Hành – Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư” hoặc để tên mỹ nữ Tân Cương ra sau cùng trong danh sách tên 4 diễn viên.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi trở thành couple chính của Trường Ca Hành - Ảnh: Internet

Sự việc này khiến cho cộng đồng người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt ba vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, đây là một chiêu marketing bẩn cho Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đảm nhận vai chính. Những bên đã chỉnh sửa ảnh và tên diễn viên Trường Ca Hành hiện đang bị dân mạng ném đá dữ dội.

Nhiều người cho rằng, đây là một chiêu marketing bẩn đến từ đội ngũ của Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen:

- Gì cũng vừa vừa phải phải thôi làm như Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên không tên tuổi vậy đó.

- Ui chơi dơ vậy, thấy phim đang nổi nên muốn lôi đầu diễn viên ra cho người ta chửi hả?

- Tuy mình thích Tinh Hán Xán Lạn nhưng diễn viên chính bỏ công ra đóng bị như thế, tức thay.

- Trước thì đi bài gánh phim, giờ Triệu Lộ Tư gánh phim thật rồi, đá nữ chính đi mất luôn.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn Mới đây cư dân mạng được một phen bấn loạn trước video tương tác giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vào ngày thất tịch mới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-bat-ngo-thay-the-dich-le-nhiet-ba-tro-thanh-nu-chinh-cua-truong-ca-hanh-488999.html