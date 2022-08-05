Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn

Sao quốc tế 05/08/2022 15:30

Mới đây cư dân mạng được một phen bấn loạn trước video tương tác giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vào ngày thất tịch mới đây.

Thời gian gần đây, tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ TưNgô Lỗi đóng chính đang ‘làm mưa làm gió” trên thị trường điện ảnh Hoa Ngữ. Dù gặp nhiều đối thủ cực kỳ mạnh như “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử và Thành Nghị nhưng “Tinh hán xán Lạn” vẫn oanh tạc trên bảng xếp hạng và đứng chễm chệ ở vị trí cao.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong "Tinh Hán xán lạn"

Không những gây bão mà mới đây, ekip phim vừa tung ra một clip tương tác cực kỳ dễ thương của cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Nhìn qua tương tác ngọt ngào và tự nhiên của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, cư dân mạng bỗng "quay xe" minh oan cho hai diễn viên. 

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 2
Tương tác cực tự nhiên của cặp đôi trong clip

 

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 3
Khán giả minh oan cho sự tương tác của cặp đôi là hoàn toàn tự nhiên

Theo đó, khán giả công nhận họ đúng là có chemistry "siêu thực", không giống "xào couple" theo kịch bản như lời đồn. Những tương tác giữa cặp đôi được cho là có độ tuổi ngang nhau và chiều cao lẫn vóc dáng rất tương xứng khiến fan kêu “cưới luôn cũng được”. 

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 4
Cặp đôi được cho là "xứng đôi vừa lứa"

Trong video nhân ngày thất tịch, có vẻ như nam nữ chính trong phim - Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đang tham gia một buổi chụp ảnh đôi. Hai diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, phối hợp khá ăn ý trong mọi khoảnh khắc. Khắc với các bộ phim khác sẽ tung ảnh poster vfao ngày Thất tịch thì đoàn làm phim “tinh Hán Xán Lạn” dành nhiều ưu ái cho fan khi tung hẳn 1 video đầy “cơm chó”. Ngay khi video trên được đoàn làm phim chia sẻ, cư dân mạng đã bàn luận xôn xao. Công chúng giành "cơn mưa" lời khen cho sự đẹp đôi cũng như nhan sắc trẻ trung, đầy sức sống của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Nhiều người còn đùa rằng nếu họ cưới nhau ngay cũng không gây bất ngờ mấy.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 5
ảnh hậu trường cute của cặp đôi

Bất ngờ những fan từng cho rằng việc xếp cặp của đôi này chỉ do hiệu ứng của việc “xào couple” thì nay họ đã minh oan cho cặp đôi và tin rằng những tương tác của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi xuất phát từ sự tự nhiên, chuyên nghiệp của người diễn viên, không có việc dùng chiêu trò để tăng nhiệt như lời đồn.

Một số bình luận của Netizen:

- Chết rồi, họ hợp nhau từ cổ trang đến hiện đại thì fan như mình đây phải làm sao.

- Cặp đôi soft nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại, xong phim cưới luôn cũng được.

- "Xào couple" mà ngọt như vầy chắc mấy anh chị lưu lượng kia cũng "xào".

- Ôi hai người liếc mắt đưa tình kìa.

Hiện tại, video thất tịch của Tinh Hán Xán Lạn vẫn được cư dân mạng bàn luận xôn xao trên các diễn đàn. Bộ phim cũng nhận nhiều phản hồi tích cực về cả nội dung lẫn diễn xuất của dàn diễn viên. 

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được minh oan trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh 6
Phim hiện đang phát sóng

Sau lần hợp tác trong “Trường Ca hành” với vai trò 1 nam chính và 1 nữ phụ thì nay Triệu Lộ Tư và Ngô lỗi đã thành đôi trong phim mới. Nhiều người vẫn nhắc lại việc kết đôi của Ngô Lỗi với Địch Lệ Nhiệt Ba trong “Trường Ca hành” quá chênh lệch về độ tuổi nên không hề tạo ra được một chút phản ứng hóa học nào, khác hẳn với sự kết hợp lần này của Tư và Lỗi đều được fan tấm tắc khen vừa đôi hợp ý. 

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