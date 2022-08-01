Nổi tiếng muộn hơn nhưng sự nghiệp Triệu Lộ Tư dần 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Trang Tencent Video thông báo thành tích tốt mà đoàn phim Tinh hán xán lạn đạt được là chạm mốc 300 triệu lượt xem/ngày. Đây là kỷ lục xem cao nhất trong 2 năm qua, với các bộ phim được chiếu độc quyền trên nền tảng này.

Mới đây, trang Tencent Video thông báo thành tích tốt mà đoàn phim Tinh hán xán lạn đạt được là chạm mốc 300 triệu lượt xem/ngày. Đây là kỷ lục xem cao nhất trong 2 năm qua, với các bộ phim được chiếu độc quyền trên nền tảng này. Bên cạnh đó, phim còn nhiều ngày đứng thứ nhất trên các bảng chỉ số truyền thông như Maoyan, Vlinkage, Datawin. Như vậy, Tinh hán xán lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính, không chỉ thắng dự án cổ trang Trầm hương như tiết (do Dương Tử và Thành Nghị) đóng chính, đang chiếu cùng thời điểm. Phim còn vượt qua các đàn anh, đàn chị như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba (đã có phim phát sóng trước đó trên cùng nền tảng). Bộ phim càng có ý nghĩa hơn với Triệu Lộ Tư, khi cô đang cần chứng minh khả năng để vươn lên trong nhóm tiểu hoa đán 9X dẫn đầu của giới giải trí Hoa ngữ.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư được đánh giá là người có cơ hội bứt phá tốt nhất. Thực tế, Triệu Lộ Tư xuất phát sau trong nhóm 9X. Cô vốn xuất thân là hot girl mạng, không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Trước mùa hè 2020, tên tuổi của Triệu Lộ Tư chỉ vỏn vẹn trong các tác phẩm chiếu mạng và cộng đồng fan của cô. Tuy nhiên, điểm mạnh của Triệu Lộ Tư là khả năng diễn xuất khá tự nhiên, có thể đảm nhận những vai diễn hài hước, mang tính giải trí cao và thế mạnh của người đẹp là tạo tương tác tốt với bạn diễn nam. Do đó, Triệu Lộ Tư được đánh giá là đẹp đôi bên cạnh các bạn diễn như Lý Hoành Nghị, Đinh Vũ Hề, Ngô Lỗi, Dương Dương, Lưu Vũ Ninh, thậm chí cả đàn anh lớn hơn nhiều tuổi Lâm Vũ Thân. Khán giả cũng dễ dàng nhập tâm vào câu chuyện và nhân vật do Triệu Lộ Tư thể hiện hơn.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư được đánh giá tốt hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Triệu Lộ Tư vẫn có những dạng vai diễn ấn tượng, thì Nhiệt Ba vài năm qua liên tục đóng phim, song lại không đọng lại gì khi dự án được phát sóng. Mỹ nhân Tân Cương bị đánh giá không phù hợp với phim cổ trang do ngoại hình mang nét thô cứng, lai tây. Trong các phim có bối cảnh hiện đại, cô luôn biến nhân vật thành chính bản thân mình. Cảnh khóc của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê thiếu cảm xúc. Nữ diễn viên chỉ biểu lộ nhăn mặt, nhíu mày. Trước đó, trong phim Trường Ca hành, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Lý Trường Ca, Triệu Lộ Tư đóng nữ phụ Lý Lạc Yên nhưng khi tung tạo hình phim, người đẹp họ Triệu lại nhận được sự yêu thích của khán giả hơn. Từ đó, có không ít những bài so sánh nhan sắc của cả hai và xuất hiện các ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư trẻ đẹp hơn, xứng đáng là mỹ nhân cổ trang hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Câu chuyện tình cảm của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh trong phim cũng thu hút khán giả hơn.

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