Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Dưới đây là những bộ phim trạch đấu đáng xem nhất Cbiz trong giai đoạn này, Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư phá đảo mùa hè.

Khi phim cung đấu đang bị kiểm soát gắt gao, tiên hiệp khiến khán giả chán ngán vì motip cũ thì dòng phim trạch đấu lại được ưa chuộng. Và dưới đây chính là một trong những bộ phim trạch đấu hay nhất mà các fan nên trải nghiệm một lần. Minh Lan Truyện Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet Nhắc đến phim trạch đấu, hẳn nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính. Đây cũng được biết đến là dự án đã giúp se duyên ngoài đời thật cho nam nữ chính. Dẫu cho cuộc hôn nhân của cả 2 kết thúc theo cách không ai mong đợi nhất nhưng rõ ràng Minh Lan Truyện sẽ mãi được nhớ tới là một bộ phim hay dẫn từng được ra mắt tại Cbiz.

Minh Lan Truyện được đánh giá là một trong những bộ phim đáng xem nhất trong năm 2019. Không chỉ có nội dung hay, dự án phim này còn quy tụ dàn diễn viên chất lượng với diễn xuất cực kỳ chắc tay. Chẳng thế mà dù đã lên sóng được 3 năm, Minh Lan Truyện vẫn thường xuyên lọt top trong nhiều bảng xếp hạng. Đến nay, đây vẫn là tượng đài mà chưa bộ phim về đề tài trạch đấu nào vượt qua được. Cẩm Tâm Tựa Ngọc Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Sau Minh Lan Truyện, Cẩm Tâm Tựa Ngọc do Chung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đóng chính cũng được lên sóng. Ban đầu, bộ phim này từng nhận về nhiều ý kiến chê bai của khán giả vì nam nữ chính chênh lệch tuổi khá nhiều. Thế nhưng kể từ khi ra mắt, bộ phim đã thu hút được số lượng fan đông đảo và một số bộ phận netizen còn muốn kết duyên cho cặp đôi chính đến với nhau vì đóng quá ăn ý.

Nội dung phim tuy có nhiều tình tiết gây tranh cãi, thế nhưng Cẩm Tâm Tựa Ngọc vẫn là một bộ phim đáng xem. Các diễn viên trong phim từ chính đến phụ đều rất tròn vai, đặc biệt Đàm Tùng Vận và Chung Hán lương dù chênh lệch tuổi nhiều nhưng lại được khen có tướng phu thê. Tinh Hán Xán Lạn Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Mới tham gia vào hội phim trạch đấu đáng xem trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ chính là Tinh Hán Xán Lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính. Ở thời điểm hiện tại, dự án này thậm chí còn vượt mặt cả Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành nghị về mọi mặt. Có thể nói, Tinh Hán Xán Lạn chính là một trong những dự án phim nổi bật nhất hè năm nay. Trước khi lên sóng, Tinh Hán Xán Lạn từng khiến nhiều người hoài nghi, tuy nhiên, tất cả đã thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bộ phim này được đánh giá cao vì có kịch bản tốt, dàn diễn viên quen mặt diễn tròn vai. Mặc cho chưa được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng chemistry của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong phim cũng khiến khán giả phải bấn loạn vì quá đáng yêu, ngọt ngào. Là đề tài vẫn còn khá mới mẻ, thế nhưng trạch đấu đang dần chiếm được cảm tình của khán giả màn ảnh nhỏ. Trong tương lai, dòng phim này hứa hẹn sẽ thống trị các cuộc đua phim ảnh.

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