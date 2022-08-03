Rộ tin Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nên duyên', netizen đồng loạt ủng hộ nhiệt tình?

Sao quốc tế 03/08/2022 11:20

Thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn sắp thành đôi với nhau đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm và để ý ở thời điểm hiện tại.

Triệu Lệ DĩnhDương Mịch là 2 cái tên nổi tiếng nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại, không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê mà cả 2 bà mẹ một con cũng được biết đến là nữ diễn viên có thực lực và màn đối đấu giữa 2 người bọn họ trên phim ảnh luôn được rất nhiều người quan tâm và để mắt tới.

Rộ tin Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nên duyên', netizen đồng loạt ủng hộ nhiệt tình? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet 

Theo đó mới đây, trên mạng đã xuất hiện thông tin cho biết phía VogueFilm đang bàn bạc để mời Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh tạp chí. Tin tức này nhanh chóng được đổng đảo cư dân mạng cảm thấy bất ngờ bởi Dương Mịch hiện đang cùng Cung Tuấn hợp tác trong dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vì vậy cái tên nên xuất hiện trên tạp chí với nam diễn viên phải là Dương Mịch mới hợp tình hợp lý. 

Thế nhưng, một bộ phận cư dân mạng khác lại cho rằng đây chỉ là sự kết hợp ngẫu nhiên của phía VogueFilm, bởi họ cảm thấy ai phù hợp thì họ sẽ mời về mà thôi. Ngoài ra, tuy có chênh lệch tuổi tác, thế nhưng nhờ có gương mặt ăn gian tuổi cực mạnh Triệu Lệ Dĩnh được cho là sẽ vô cùng đẹp đôi bên cạnh Cung Tuấn. Một người nhỏ bé đáng yêu, một người cao lớn mạnh mẽ chính là sự kết hợp khiến ai cũng phải đổ rạp.

Rộ tin Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nên duyên', netizen đồng loạt ủng hộ nhiệt tình? - Ảnh 2
Nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Cách đây không lâu, một số hình ảnh hậu trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được tung ra khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Tuy đã bước sang độ tuổi đầu 30 nhưng cô nàng vẫn giữ được nét trẻ trung và quyến rũ của mình. Tuy nhiên, một số người cho rằng Dương Mịch khi đứng cạnh Cung Tuấn tại hậu trường không hề cho thấy dáng vẻ của một cặp đôi đang yêu nhau một chút nào. 

Rộ tin Cung Tuấn và Triệu Lệ Dĩnh sắp 'nên duyên', netizen đồng loạt ủng hộ nhiệt tình? - Ảnh 3
Nam diễn viên Cung Tuấn - Ảnh: Internet 

Ngoài Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, nguồn tin này còn tiết lộ thêm rằng phía VogueFilm còn mời cả Lưu Thi Thi - Lý Hiện. Tuy nhiên, tin tức này vẫn chưa được phía tạp chí xác nhận nhưng dẫu có là vậy đi chăng nữa thì nó vẫn đang gây tranh cãi ít nhiều giữa fan của 2 nữ diễn viên. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Cung Tuấn sao châu á sao Hoa Ngữ

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