Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp

Sao quốc tế 04/08/2022 10:23

Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc trong tạo hình mới đang là thông tin được nhiều người quan tâm vào lúc này.

Dữ Phượng Hành là dự án cổ trang được quan tâm nhất hiện nay. Phim đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi diễn viên hạng A Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện năm 2017.

Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp - Ảnh 1
Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp - Ảnh 2
Tạo hình ''tiên nữ giáng trần'' của Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet 

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau tạo hình mới, đầy khí chất của Triệu Lệ Dĩnh trong phim. Dù chỉ xuất hiện một vài khoảnh khắc nhưng cũng là đủ để nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh được so sánh với tạo hình Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi. 

Cụ thể, trong bức ảnh được lan truyền, Triệu Lệ Dĩnh trông đẹp thoát tục trong trang phục màu trắng, tóc đen dài được chải sang hai bên. Dù ảnh khá mờ nhưng vẫn không che được khí chất thần tiên của nữ diễn viên. Qua ảnh, nhiều người dự đoán, lúc này nhân vật Thẩm Ly do Lệ Đĩnh đóng đang ở nhà của Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) - một chàng ngư dân mà cô vô tình gặp phải. Thẩm Ly sau khi mất linh lực sẽ bắt đầu cuộc sống bình dị nhưng ngọt ngào của người phàm.

Xuất hiện với tạo hình 'tiên nữ giáng trần', Triệu Lệ Dĩnh được khán giả khen lấy khen để vì quá xinh đẹp - Ảnh 3
Tạo hình Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet 

Tạo hình này đã thật sự gây sốt ngay sau đó khi những tấm ảnh liên tục được truyền tay nhau, ai nấy cũng đều khen lấy khen để nhan sắc mỹ miều của cô nàng.  Ngoài ra, có người nhận thấy tạo hình mới này của Lệ Dĩnh trông rất giống với nhân vật Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi đóng trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Việc được so sánh với tạo hình nổi tiếng của Lưu Diệc Phi có thể thấy nhan sắc của Thẩm Ly là không phải dạng vừa. Thậm chí một số người còn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh vẫn có chút gì đó nhỉnh hơn Tiểu Long Nữ. 

 

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