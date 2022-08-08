Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan bấn loạn vì quá ngọt ngào trên phim trường Dữ Phượng Hành.

Dữ Phượng Hành đang là bộ phim được nhiều người quan tâm vào lúc này. Bộ phim đánh dấu màn hợp tác trở lại giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 5 năm. Chính vì vậy mà mọi hình ảnh liên quan đến cặp đôi đều nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Nữ diên viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Cụ thể, ê-kíp Dữ Phượng Hành vừa chia sẻ ảnh hậu trường cảnh ăn lẩu trong phim. Được biết, khi đạo diễn hô "cảnh quay hoàn thành", những món ăn trong nồi vẫn chưa chín nên các diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều ngồi lại tiếp tục dùng bữa.

Phân cảnh ăn lẩu của cặp đôi khiến fan thích thú - Ảnh: Internet Sau khi chia sẻ bức ảnh hậu trường này lên mạng xã hội, các diễn viên trong phim cũng tham gia bàn luận bên dưới bài đăng. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh mở màn khi thắc mắc rằng: "Ngày mai có được ăn lẩu nữa không?". Để đáp lại cô, Lâm Canh Tân phản hồi ngay: "Để ta lo nha". Như vậy, không biết đùa hay thật, nam diễn viên khẳng định rằng mình sẽ "lo" chầu lẩu cho bạn diễn. Màn tương tác của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ khi cả 2 trông quá ngọt ngào cứ như thể một cặp đôi yêu nhau ngoài đời. Ngoài ra, một số người bắt đầu "đẩy thuyền" cặp đôi trai tài - gái sắc này. Họ nhận thấy cả hai diễn viên đều tương xứng cả về địa vị lẫn nhan sắc, chưa kể, còn chơi thân với nhau suốt nhiều năm. Tuy đây chỉ là ý kiến của một bộ phận nhỏ khán giả, nhưng vẫn nhận được nhiều sự đồng tình của người qua đường.

Dữ Phượng Hành hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích lớn trong năm nay - Ảnh: Internet Phim truyền hình Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim xoay quanh duyên nợ của nữ chính Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) với chàng Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân). Nàng là một tướng quân của ma giới đã trốn xuống nhân gian và được chàng cứu giúp.

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