Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm"

Sao quốc tế 08/08/2022 14:24

Nhắc đến dạng vai "mỹ - cường - thảm" người ta thường nhớ ngay đến La Vân Hi khi anh chàng liên tục đảm nhận những vai diễn ngược tả tơi khiến fan đau lòng, bất lực. Vị trí độc tôn của La Vân Hi đang bị Thành Nghị lăm le giành mất khi anh chàng dạo này cũng chăm đóng “mỹ - cường - thảm” và còn hợp vai đến ngỡ ngàng.

Trong phim cổ trang Hoa ngữ, "mỹ - cường - thảm" là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm. Nổi bật với hình tượng này trên màn ảnh phim Hoa ngữ không thể không kể đến 2 lưu lượng đình đám là La Vân HiThành Nghị.  

La Vân Hi 

Dù có ít các tác phẩm truyền hình cũng như điện ảnh, La Vân Hi cũng không mấy nổi bật với các vai diễn hiện đại nhưng nam diễn viên “Hương mật tựa khói sương” lại là một trong những nam thần hiếm hoi của Hoa ngữ hợp với dạng nhân vật “mỹ - cường - thảm”. 

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 1
Vẻ đẹp đầy "tiên khí" của La Vân Hi

La Vân Hi có vẻ đẹp thoát tục, gương mặt góc cạnh với các đường nét thanh thoát, vẻ đẹp xuất chúng, ánh mắt chất chứa đầy thâm tình đầy tiên khí, rất phù hợp với các vai diễn dạng mỹ nam, có tiên khí, hay vai yêu thần. chính vì thế, vai Nhuận Ngọc trong phim “Hương Mật Tựa Khói Sương” của anh chàng tràn ngập khí chất tiên thiên khó ai bì được, được đánh giá là vai diễn được “đo ni đóng giày” không ai thay thế được. 

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 2
Anh chàng chuyên trị những vai bi thương, số khổ khiến fan xót xa

La Vân Hi trong nhân vật Nhuận Ngọc của “Hương Mật Tựa Khói Sương” có tạo hình ôn nhu, nhẹ nhàng cực hợp gu khán giả. Dù về sau anh chàng có làm nhiều chuyện sai trái nhưng lại cuốn hút và chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi vẻ điển trai và số phận quá sức bi thương.

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 3
Cứ lên phim là hộc máu thế này đây

Sau vai Nhuận Ngọc của “Hương Mật Tựa Khói Sương”, nam diễn viên tiếp tục đóng 1 vai “mỹ - cường - thảm” -  Dung Tề trong “Bạch Phát Vương Phi” gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ đẹp nam thần và số phận bi thương đến tội nghiệp. 

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 4
Ánh mắt lẫn diễn xuất đều đánh giá là rất phù hợp với thể vai này

Sau 2 vai diễn có phần tương tự nhau, La Vân Hi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất ấn tượng, ánh mắt bi thương đến chân thật, cứ mỗi lần anh “chết trong phim” là khán giả lại được dịp khóc tả tơi. Cũng từ đó mà vai diễn nào càng ngược, càng bi thương là khán giả chỉ nghĩ ngay đến La Vân Hi. Thậm chí, người hâm mộ đang vô cùng đón chờ được thấy anh trong vai  Đạm Đài Tẫn ở Trường Nguyệt Tẫn Minh với dạng vai “mỹ - cường – thảm” này, xuất hiện bên cạnh Bạch Lộc sẽ khác gì với những vai diễn trước đó của anh chàng.

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 5
Diễn xuất bị đo ni trong các vai dạng "mỹ - cường - ngược"

 

Thành Nghị 

Chạy đua với La Vân Hi, tình mới của Dương Tử là Thành Nghị cũng nổi danh trong giới cổ trang với những vai “mỹ - cường – thảm”. Dù xuất phát điểm có chậm hơn La Vân Hi, nhưng anh chàng lại nhanh chóng đuổi kịp và sắp vượt mặt La Vân Hi ở dạng vai “mỹ - cường - thảm” này. 

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 6
Vẻ thanh thuần và thoát tục của Thành Nghị

Dù gia nhập làng giải trí đã lâu, nhưng vai diễn đầu tiên đưa khán giả đến gần hơn với Thành Nghị khi anh thủ vai nam chính trong bộ phim “Lưu Ly” - một nhân vật có số phận bi thảm, tả tơi. Tuy lúc đầu xuất hiện anh chàng bị đáng giá là khá nhạt nhòa, nhưng sau đó nhờ diễn xuất và thực lực của mình, ánh mắt đau thương đầy phẫn uất, nụ cười đầy sát thương mà La Vân Hi đã khiến không ít khán giả khóc thương, đồng cảm.

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 7
Ánh mắt và thần sắc đều hiện lên "tiên khí" khó ai bì kịp

Nhờ vai diễn này mà nhiều người đánh giá rằng kiểu vai “mỹ - cường – thảm” như sinh ra để dành cho Thành Nghị vậy. Đa số các nhân vật anh đóng như trong Lưu Ly, Trường An Nặc, Dữ Quân Ca hay Trầm Vụn Hương Phai đều có một điểm chung là điển trai, được nhiều thiếu nữ ái mộ, kiên cường, nhưng số phận thì khổ không tả xiết. Thậm chí, Thành Nghị còn được fan gán cho biệt danh "chủ vựa siro" khi nhân vật cổ trang nào của anh cũng bị đả thương, hoặc bị nữ chính đâm để đổ máu. 

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 8
Được mệnh danh là "chủ vựa siro"

Lợi dụng nhan sắc và sự diễn xuất của mình, thành Nghị thường xuyên chọn những vai như vậy khiến fan nữ “khóc cạn nước mắt” vì thương và xót xa cho anh chàng.

 

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm' - Ảnh 9
Phim nào cũng ngược đến đau lòng

Thành Nghị và La Vân Hi được đánh giá là 2 ngôi sao sinh ra để đóng các nhân vật “mỹ - cường - thảm” trên phim cổ trang. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt thanh tú, cả 2 đều toát ra tiên khí mà ít ngôi sao nào có được, có lẽ vì vậy mà hầu hết các vai diễn của 2 anh chàng đều được đóng khung nhưng lại không khiến khán giả nhàm chán. Khán giả vẫn luôn trông chờ và ủng hộ các dự án sắp tới của các anh chàng này. 

Dương Tử bất ngờ xếp sau Thành Nghị, netizen tỏ ra nổi giận muốn đòi lại công bằng cho thần tượng

Dương Tử bất ngờ xếp sau Thành Nghị, netizen tỏ ra nổi giận muốn đòi lại công bằng cho thần tượng

Việc thay đổi phiên vị của Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai đang gây ra tranh cãi lớn khi fan cho rằng nữ diễn viên phải là người được xếp ở vị trí đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Thành Nghị Hương mật tựa khói sương Bạch phát vương phi Dữ Quân Ca Trầm Vụn Hương Phai

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử bất ngờ xếp sau Thành Nghị, netizen tỏ ra nổi giận muốn đòi lại công bằng cho thần tượng

Dương Tử bất ngờ xếp sau Thành Nghị, netizen tỏ ra nổi giận muốn đòi lại công bằng cho thần tượng

Fan bất ngờ phản đối Dương Tử kết hợp với Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, lý do là vì đâu?

Fan bất ngờ phản đối Dương Tử kết hợp với Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, lý do là vì đâu?

Trầm Vụn Hương Phai: Cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Tử và Thành Nghị leo lên 'hot search'

Trầm Vụn Hương Phai: Cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Tử và Thành Nghị leo lên 'hot search'

Dương Tử và Thành Nghị leo thẳng lên hot search Cbiz vì nụ hôn trong phim quá 'nóng bỏng'

Dương Tử và Thành Nghị leo thẳng lên hot search Cbiz vì nụ hôn trong phim quá 'nóng bỏng'

Nghi vấn fan Bạch Lộc 'chơi xấu' đồng nghiệp của thần tượng, La Vân Hi bất ngờ được nhắc đến

Nghi vấn fan Bạch Lộc 'chơi xấu' đồng nghiệp của thần tượng, La Vân Hi bất ngờ được nhắc đến

Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại?

Tạo hình bạch y của Bạch Kính Đình có xuất sắc đến nỗi khiến La Vân Hi và Thành Nghị e ngại?

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI