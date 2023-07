Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm"

La Vân Hi

Trong phim cổ trang Hoa ngữ, "mỹ - cường - thảm" là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm. Nổi bật với hình tượng này trên màn ảnh phim Hoa ngữ không thể không kể đến 2 lưu lượng đình đám là La Vân Hi và Thành Nghị.

La Vân Hi có vẻ đẹp thoát tục, gương mặt góc cạnh với các đường nét thanh thoát, vẻ đẹp xuất chúng, ánh mắt chất chứa đầy thâm tình đầy tiên khí, rất phù hợp với các vai diễn dạng mỹ nam, có tiên khí, hay vai yêu thần. chính vì thế, vai Nhuận Ngọc trong phim “Hương Mật Tựa Khói Sương” của anh chàng tràn ngập khí chất tiên thiên khó ai bì được, được đánh giá là vai diễn được “đo ni đóng giày” không ai thay thế được.

Dù có ít các tác phẩm truyền hình cũng như điện ảnh, La Vân Hi cũng không mấy nổi bật với các vai diễn hiện đại nhưng nam diễn viên “Hương mật tựa khói sương” lại là một trong những nam thần hiếm hoi của Hoa ngữ hợp với dạng nhân vật “mỹ - cường - thảm”.

Anh chàng chuyên trị những vai bi thương, số khổ khiến fan xót xa

La Vân Hi trong nhân vật Nhuận Ngọc của “Hương Mật Tựa Khói Sương” có tạo hình ôn nhu, nhẹ nhàng cực hợp gu khán giả. Dù về sau anh chàng có làm nhiều chuyện sai trái nhưng lại cuốn hút và chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi vẻ điển trai và số phận quá sức bi thương.

Cứ lên phim là hộc máu thế này đây

Sau vai Nhuận Ngọc của “Hương Mật Tựa Khói Sương”, nam diễn viên tiếp tục đóng 1 vai “mỹ - cường - thảm” - Dung Tề trong “Bạch Phát Vương Phi” gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ đẹp nam thần và số phận bi thương đến tội nghiệp.

Ánh mắt lẫn diễn xuất đều đánh giá là rất phù hợp với thể vai này

Sau 2 vai diễn có phần tương tự nhau, La Vân Hi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất ấn tượng, ánh mắt bi thương đến chân thật, cứ mỗi lần anh “chết trong phim” là khán giả lại được dịp khóc tả tơi. Cũng từ đó mà vai diễn nào càng ngược, càng bi thương là khán giả chỉ nghĩ ngay đến La Vân Hi. Thậm chí, người hâm mộ đang vô cùng đón chờ được thấy anh trong vai Đạm Đài Tẫn ở Trường Nguyệt Tẫn Minh với dạng vai “mỹ - cường – thảm” này, xuất hiện bên cạnh Bạch Lộc sẽ khác gì với những vai diễn trước đó của anh chàng.

Diễn xuất bị đo ni trong các vai dạng "mỹ - cường - ngược"

Thành Nghị

Chạy đua với La Vân Hi, tình mới của Dương Tử là Thành Nghị cũng nổi danh trong giới cổ trang với những vai “mỹ - cường – thảm”. Dù xuất phát điểm có chậm hơn La Vân Hi, nhưng anh chàng lại nhanh chóng đuổi kịp và sắp vượt mặt La Vân Hi ở dạng vai “mỹ - cường - thảm” này.

Vẻ thanh thuần và thoát tục của Thành Nghị

Dù gia nhập làng giải trí đã lâu, nhưng vai diễn đầu tiên đưa khán giả đến gần hơn với Thành Nghị khi anh thủ vai nam chính trong bộ phim “Lưu Ly” - một nhân vật có số phận bi thảm, tả tơi. Tuy lúc đầu xuất hiện anh chàng bị đáng giá là khá nhạt nhòa, nhưng sau đó nhờ diễn xuất và thực lực của mình, ánh mắt đau thương đầy phẫn uất, nụ cười đầy sát thương mà La Vân Hi đã khiến không ít khán giả khóc thương, đồng cảm.

Ánh mắt và thần sắc đều hiện lên "tiên khí" khó ai bì kịp

Nhờ vai diễn này mà nhiều người đánh giá rằng kiểu vai “mỹ - cường – thảm” như sinh ra để dành cho Thành Nghị vậy. Đa số các nhân vật anh đóng như trong Lưu Ly, Trường An Nặc, Dữ Quân Ca hay Trầm Vụn Hương Phai đều có một điểm chung là điển trai, được nhiều thiếu nữ ái mộ, kiên cường, nhưng số phận thì khổ không tả xiết. Thậm chí, Thành Nghị còn được fan gán cho biệt danh "chủ vựa siro" khi nhân vật cổ trang nào của anh cũng bị đả thương, hoặc bị nữ chính đâm để đổ máu.

Được mệnh danh là "chủ vựa siro"

Lợi dụng nhan sắc và sự diễn xuất của mình, thành Nghị thường xuyên chọn những vai như vậy khiến fan nữ “khóc cạn nước mắt” vì thương và xót xa cho anh chàng.

Phim nào cũng ngược đến đau lòng

Thành Nghị và La Vân Hi được đánh giá là 2 ngôi sao sinh ra để đóng các nhân vật “mỹ - cường - thảm” trên phim cổ trang. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt thanh tú, cả 2 đều toát ra tiên khí mà ít ngôi sao nào có được, có lẽ vì vậy mà hầu hết các vai diễn của 2 anh chàng đều được đóng khung nhưng lại không khiến khán giả nhàm chán. Khán giả vẫn luôn trông chờ và ủng hộ các dự án sắp tới của các anh chàng này.