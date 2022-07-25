Nghi vấn fan Bạch Lộc 'chơi xấu' đồng nghiệp của thần tượng, La Vân Hi bất ngờ được nhắc đến

Sao quốc tế 25/07/2022 14:55

Dựa theo đoạn tin nhắn đang được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ của Bạch Lộc được cho là đang lên kế hoạch để chơi xấu một diễn viên khác.

Ở thời điểm hiện tại, Bạch Lộc là một trong những tiểu Hoa hậu 95 có sự nghiệp thăng hoa nhất showbiz xứ Trung. Tuy nhiên, điểm yếu của nữ diễn viên lại chính là người hâm mộ của mình.

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Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đã lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là leak ra từ trong group chat của cộng đồng fan Bạch Lộc. Trong đó, có những cá nhân sử dụng nhiều từ ngữ quá khích đòi chơi xấu một đồng nghiệp "nhà họ La".

Điều khiến cho công chúng tức giận đó là group chat này bao gồm những thành viên ở các độ tuổi khác nhau và có cả trẻ nhỏ. Việc người lớn hướng dẫn trẻ vị thành niên cách bạo lực mạng là một điều cấm kỵ.

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Đoạn tin nhắn bị leak ra ngoài được cho là của fan Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, dựa theo những tin nhắn bị leak ra ngoài, nhiều cư dân mạng đã đoán ra được thân phận của người "đồng nghiệp họ La" mà fan của Bạch Lộc nhắc đến. Netizen cho rằng, kẻ xui xẻo đang bị người hâm mộ của nữ diễn viên họ Bạch nhắm đến chính là La Vân Hi.

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La Vân Hi và Bạch Lộc đã từng hợp tác nhiều lần với nhau và có mối quan hệ hòa hảo - Ảnh: Internet

Được biết, La Vân Hi và Bạch Lộc đã từng hợp tác trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Trong quá trình đóng phim và cả sau này, cả hai ngôi sao kết hợp rất ăn ý và cũng không có mâu thuẫn gì với nhau.

Tuy vậy, người hâm mộ của Bạch Lộc đã nhiều lần dùng những lời lẽ tiêu cực nói về La Vân Hi. Nam diễn viên bị chê là có dáng đi xấu, hai hàng, mang giày độn để ăn gian chiều cao, không hề xứng khi đóng phim chung với Bạch Lộc.

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