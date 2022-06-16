Xuất hiện với diện mạo xinh đẹp tuyệt trần trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc vẫn bị fan 'chê tới chê lui' vì lý do này đây

Sao quốc tế 16/06/2022 15:48

Tạo hình của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng đang là đề tài được bàn luận sôi nổi bên cộng đồng mạng xứ Trung.

Ninh An Như Mộng là một trong những bộ phim cổ trang đang nhận được sự chú ý lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Cách đây không lâu, khi xuất hiện trên phim trường Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc từng bị chê kém sắc hơn nữ phụ Lưu Tá Ninh. Tuy nhiên, những lời chê bai tiếp tục vẫn chưa dừng lại khi khán giả mới đây được nhìn thấy tạo hình mới của cô nàng trong phim. 

Xuất hiện với diện mạo xinh đẹp tuyệt trần trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc vẫn bị fan 'chê tới chê lui' vì lý do này đây - Ảnh 1
Dù là nữ chính nhưng nhan sắc của Bạch Lộc từng bi chê thua xa nữ phụ Lưu Tá Ninh - Ảnh: Internet

Theo đó, Bạch Lộc diện một bộ trang phục vàng với hoa văn tinh xảo. Phụ kiện tóc cũng là những trang sức vô cùng xa hoa thể hiện được sự cao quý của nhân vật. Có thể nói Bạch Lộc như thể một mỹ nhân bước ra từ câu chuyện cổ tích với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần khó ai có được. 

Xuất hiện với diện mạo xinh đẹp tuyệt trần trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc vẫn bị fan 'chê tới chê lui' vì lý do này đây - Ảnh 2
Xuất hiện với diện mạo xinh đẹp tuyệt trần trong Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc vẫn bị fan 'chê tới chê lui' vì lý do này đây - Ảnh 3
Tạo hình gây tranh cãi của Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên dù xinh đẹp lộng lẫy, cao quý là vậy thế nhưng vẫn còn đó một số bộ phận netizen chưa hài lòng với tạo hình này của bạch Lộc. Nguyên nhân là bởi lớp trang điểm quá đậm trên mặt khiến nàng tiểu Hoa trông như “dừ” đi rất nhiều. Thậm chí, Bạch Lộc còn bị chê có phần ác độc hơn khi trang điểm theo kiểu này. 

- Nhìn trang điểm đậm quá làm Bạch Lộc trông già đi nhiều, trang phục và kiểu tóc thì rõ đẹp.

- Ai trang điểm cho Bạch Lộc mà đánh cặp mắt sắc quá vậy, nhìn mà suýt không nhận gia, đánh nhạt đi chút nữa có phải là đẹp hơn không?

- Thích bộ trang phục với kiểu tóc ghê, nhìn lộng lẫy mà còn tôn lên thân phận cao quý của hoàng hậu. Nhưng mà trang điểm nhìn phá nét quá, trông còn hơi ác nữa chứ!

 

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Ẩn. Bộ phim do Bạch Lộc, Trương Lăng Hách và Vương Tinh Việt đóng, phim dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm 2023.

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