Ninh An Như Mộng: Đứng chung khung hình với dàn diễn viên phụ, Bạch Lộc bất ngờ bị lép vế hoàn toàn trước nhân vật này

Sao quốc tế 11/06/2022 16:55

Nhan sắc Bạch Lộc bất ngờ bị đánh bật bởi nữ phụ trong Ninh An Như Mộng đang là đề tài được nhiều người bàn tán tại Cbiz.

Sau thành công của Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc tiếp tục nhận lời vào vai nữ chính của dự án Ninh An Như Mộng. Ngoài nàng Thời Nghi, bộ phim này quy tụ dàn sao trẻ của Cbiz như Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Lưu Tá Ninh, Châu Tuấn Vỹ… Mới đây để gây sự chú ý đến với người hâm mộ, nhà sản xuất đã công bố những hình ảnh về các mỹ nhân trong phim. 

Ninh An Như Mộng: Đứng chung khung hình với dàn diễn viên phụ, Bạch Lộc bất ngờ bị lép vế hoàn toàn trước nhân vật này - Ảnh 1
Bức hình nhan sắc của cả 4 diễn viên trong Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Theo đó, 4 sao nữ lần lượt từ trái qua phải là Lưu Tá Ninh, Bạch Lộc, Dụ Chung Lê và Dương Diệu. Tạo hình của 4 mỹ nhân này được nhân xét là xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Tuy nhiên, bất ngờ nhất chính là nhan sắc của nữ chính lại bị đánh bật ra khỏi khung hình trước vẻ đẹp của nữ phụ này. 

Ninh An Như Mộng: Đứng chung khung hình với dàn diễn viên phụ, Bạch Lộc bất ngờ bị lép vế hoàn toàn trước nhân vật này - Ảnh 2
Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet 

Nhìn ảnh không khó để thấy góc nghiêng của Lưu Tá Ninh cực kỳ sắc nét, ấn tượng. Ngoài ra, tạo hình váy đỏ, trâm cài tóc lộng lẫy cũng giúp nhan sắc của nữ thành viên Bon Bon Girls 303 nổi bật hơn hẳn. Một số netizen thậm chí còn cho rằng, nhan sắc của Bạch Lộc ở cửa dưới hoàn toàn với cô nàng. 

- Nhìn ảnh này rõ ràng Lưu Tá Ninh đẹp hơn hẳn Bạch Lộc từ cách trang điểm cho đến tạo hình cổ trang trong phim.

- Ảnh này ấn tượng với Lưu Tá Ninh, góc nghiêng đẹp mê mẩn mà bộ đổ đỏ cũng bắt mắt nhất nữa.

- Lưu Tá Ninh đẹp quá, visual lấn át cả nữ chính Bạch Lộc luôn, kiểu này ai không biết nhìn ảnh còn tưởng cổ là nữ chính đó.

 - Ai cho Bạch Lộc cái tạo hình nhạt vậy, dù vẫn xinh nhưng không mấy nổi bật ấy.

Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Lộc bị nữ phụ dìm tạo hình trong phim cổ trang. Trước đó ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô nàng cũng bị nhận xét là lép vế hoàn toàn trước 2 nữ phụ trong phim là Trần Đô Linh và Tôn Trân Ni. Một người có vẻ đẹp dịu dàng, người kia sở hữu ngoại hình sắc sảo ma mị, khiến nhan sắc của Bạch Lộc kém thu hút hơn.

 

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