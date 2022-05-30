Dẫu vậy cả 4 cái tên đình đám trên đều vấp phải làn sóng phản đối không hề nhỏ tới từ netizen khi cho rằng 4 ngôi sao trên đều chưa có gì nổi bật trong sự nghiệp để xứng đáng leo lên vị trí lưu lượng.

Gần đây, cộng đồng mạng đang bàn tán về danh sách tân tứ tiểu hoa lưu lượng. 4 cái tên được nhắc tới nhiều nhất là Cúc Tịnh Y , Triệu Lộ Tư , Viên Băng Nghiên, Bạch Lộc .

Nữ diễn viên vấp phải vô số lời chê bai khi hóa thân thành Bạch Phong Tịch của Thả Thí Thiên Hạ. Khán giả nhận xét, cô chỉ hợp diễn vai ngọt ngào, đáng yêu. Ngược lại, nữ diễn viên lộ ra hàng loạt khuyết điểm khi đóng nhân vật nữ cường.

Triệu Lộ Tư trở nên nổi tiếng sau khi đóng chính phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Tuy nhiên, diễn xuất của cô vẫn chưa thực sự xuất sắc.

Ngoài ra cô nàng còn không được lòng người hâm mộ khi liên tục bị đào một lại những chuyện không hay trong quá khứ nên việc để ''mỹ nhân xuyên không'' bước lên vị trí lưu lượng là việc khiến nhiều người cảm thấy không thuyết phục.

Bạch Lộc

Nữ diễn viên Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Bạch Lộc là một trong những diễn viên được Vu Chính nâng đỡ thành công. Cô có xuất phát điểm là hot girl mạng nhưng nhanh chóng để lại dấu ấn khi lấn sân sang diễn xuất.

Sau thành công với Chiêu Dao, nữ diễn viên tiếp tục nhận được nhiều tác phẩm chất lượng. Gần đây nhất, bộ phim Châu Sinh Như Cố do cô và Nhậm Gia Luân đóng chính cũng đạt được thành tích tốt.

Dẫu cho có sự nghiệp diễn xuất tương đôi tốt nhưng cái tên Bạch Lộc vẫn chưa có đủ độ hot tại Cbiz nên việc để cô lên vị trí lưu lượng nơi vốn dành cho những ngôi sao nổi tiếng nhất xứ Trung quả thật là vẫn còn quá sớm.

Cúc Tịnh Y

Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y nổi tiếng với danh hiệu mỹ nữ 4000 năm. Nhan sắc xinh đẹp trong trẻo cũng giúp nữ diễn viên nhận được sự yêu mến.

Tuy nhiên, mỹ nữ 4000 năm chưa ghi được dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Cô đóng rất nhiều phim nhưng không có tác phẩm nào nổi tiếng toàn quốc.

Đa số những bộ phim Cúc Tịnh Y tham gia đều là phim cổ trang. Dòng phim hiện đại chỉ chiếm con số rất ít trong kho tàng phim ảnh của cô. Tựu chung lại của những dự án của cô nàng đều là những cái lắc đầu ngao ngán từ phía netizen khi cô mãi chẳng thể tiến bộ đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Viên Băng Nghiên

Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Viên Băng Nghiên từng là cái tên rất xa lạ đối với khán giả. Thế nhưng, nữ diễn viên ngày càng nổi tiếng kể từ sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Thành công của bộ phim giúp mỹ nhân họ Viên nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp. Các tác phẩm tiếp theo của cô cũng nhận được sự chú ý.

Tuy nhiên, chuyện "xào couple" giữa Viên Băng Nghiên và Thành Nghị đã ảnh hưởng đến hình ảnh của cặp đôi. Phía nhà trai mắng nhà gái tâm cơ, nhà gái cũng quay sang đổ lỗi cho nhà trai.

Vì vậy cô nàng hẳn cũng không thể lọt vào tầm mắt xanh của người hâm mộ cho vị trí lưu lượng.

Có thể thấy thực tích và lượng fan trung thành của Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Viên Băng Nghiên, Cúc Tịnh Y vẫn kém hơn các tiền bối. Vì thế, cư dân mạng cho rằng tổ hợp này chưa thể được chọn vào danh sách tân tứ tiểu hoa lưu lượng.