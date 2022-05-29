'Đen đủi' như Triệu Lộ Tư, chưa xác nhận tham gia dự án đã bị cư dân mạng chỉ trích như này đây: 'Ai đủ sức "cọ nhiệt" với chị tôi?'

Sao quốc tế 29/05/2022 17:00

Thông tin Triệu Lộ Tư được lựa chọn để đóng chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, thậm chí được chỉ định nam chính đóng chung với mình đang gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc.

Dù chưa bao giờ được đánh giá quá cao về khả năng diễn xuất nhưng hầu hết netizen cũng không thể phủ nhận một điều, Triệu Lộ Tư rõ ràng đang là cái tên sở hữu sức hút lớn nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng là bộ phim ''Thả Thí Thiên Hạ'' mới đây của mỹ nhân họ Triệu, nhận về liên tiếp những lời chê bai về cách diễn lẫn loạt drama không đáng có nhưng phim vẫn thu về số lượt xem khủng bất ngờ. 

'Đen đủi' như Triệu Lộ Tư, chưa xác nhận tham gia dự án đã bị cư dân mạng chỉ trích như này đây: 'Ai đủ sức 'cọ nhiệt' với chị tôi?' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến dự án sắp tới, cùng đặc quyền khó ai bì kịp của Triệu Lộ Tư.

Theo đó, nguồn tin cho biết vai nữ chính trong phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Vụng Trộm Không Thể Giấu gần như được chọn mặt gửi vàng cho Lộ Tư. Trong khi đó, nam chính vẫn còn đang xem xét, việc chọn ai vào phút cuối có thể do nữ chính quyết định.

Blogger còn tiết lộ thêm, bên cạnh La Vân Hi, đoàn phim đang cân nhắc vai nam chính cho Lâm Nhất hoặc Trần Triết Viễn. Tuy nhiên những thông tin trên chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán và chưa có điều gì xác thực cả nhưng nó vẫn khiến cho CĐM Trung Quốc bàn tán xôn xao trong vài ngày qua. 

'Đen đủi' như Triệu Lộ Tư, chưa xác nhận tham gia dự án đã bị cư dân mạng chỉ trích như này đây: 'Ai đủ sức 'cọ nhiệt' với chị tôi?' - Ảnh 2
La Vân Hi là người được nhiều netizen cho rằng hợp nhất để sát cánh cùng Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong đó, nhiều bình luận ác ý đã hướng về Triệu Lộ Tư. Công chúng cho rằng cô thậm chí còn không hợp nguyên tác, huống hồ bây giờ lại có quyền chọn nam chính. Bên cạnh đó, khán giả cũng cảm thấy thất vọng vì những ứng viên cho vị trí nam chính được nhắc đến đều không có ai nổi bật.

Một số bình luận của khán giả:

- Chọn Lâm Nhất vì bộ Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh đóng khá ổn.

- Ai đủ sức "cọ nhiệt" với chị tôi?

- Xin hãy công bố chính thức để đau một lần rồi thôi được không?

- Chắc gì cô Triệu đã nhận phim, mà mọi người nghĩ trình độ cô cao cấp thế à?

Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn khuyên mọi người nên bình tĩnh bởi dàn cast trên chỉ mới là tin đồn. Triệu Lộ Tư chắc hẳn đang cảm thấy rất đau lòng khi phim chưa xác nhận, cô đã nhận cả rổ gạch đá từ cộng đồng mạng.

'Đen đủi' như Triệu Lộ Tư, chưa xác nhận tham gia dự án đã bị cư dân mạng chỉ trích như này đây: 'Ai đủ sức 'cọ nhiệt' với chị tôi?' - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Người hâm mộ cô nàng cũng kỳ vọng những lời bình luận không hay đó sẽ là nguồn động lực to lớn để nữ diễn viên có thể chứng minh tài năng của mình trong những dự án tới đây rằng bản thân đang có sự tiến bộ nhất định trong khoảng thời gian vừa qua. 

Thẳng thừng từ chối ghép đôi với Triệu Lộ Tư nhưng Dương Dương lại chấp nhận được 'đẩy thuyền' với mỹ nhân này

Thẳng thừng từ chối ghép đôi với Triệu Lộ Tư nhưng Dương Dương lại chấp nhận được 'đẩy thuyền' với mỹ nhân này

Thông tin Dương Dương ngầm thừa nhận ghép đôi với Vương Sở Nhiên đang gây sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư La Vân Hi sao châu á Thả thí thiên hạ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Thẳng thừng từ chối ghép đôi với Triệu Lộ Tư nhưng Dương Dương lại chấp nhận được 'đẩy thuyền' với mỹ nhân này

Thẳng thừng từ chối ghép đôi với Triệu Lộ Tư nhưng Dương Dương lại chấp nhận được 'đẩy thuyền' với mỹ nhân này

Top những nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chưa thể vươn tầm đỉnh lưu: Triệu Lộ Tư chắc suất góp mặt, bất ngờ với cái tên Đàm Tùng Vận

Top những nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chưa thể vươn tầm đỉnh lưu: Triệu Lộ Tư chắc suất góp mặt, bất ngờ với cái tên Đàm Tùng Vận

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Mạng xã hội rần rần hay tin La Vân Hi - Triệu Lộ Tư 'nên duyên' trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

Rộ tin Triệu Lộ Tư và La Vân Hi thành đôi trong dự án 'Vụng trộm không thể giấu', dân tình phản đối vì lý do này

Rộ tin Triệu Lộ Tư và La Vân Hi thành đôi trong dự án 'Vụng trộm không thể giấu', dân tình phản đối vì lý do này

BXH thành tích phim cổ trang trên Tecent: Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư dù bị flop toàn tập vẫn trên cơ phim của Triệu Lệ Dĩnh

BXH thành tích phim cổ trang trên Tecent: Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư dù bị flop toàn tập vẫn trên cơ phim của Triệu Lệ Dĩnh

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI