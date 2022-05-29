Thông tin Triệu Lộ Tư được lựa chọn để đóng chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, thậm chí được chỉ định nam chính đóng chung với mình đang gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc.

Dù chưa bao giờ được đánh giá quá cao về khả năng diễn xuất nhưng hầu hết netizen cũng không thể phủ nhận một điều, Triệu Lộ Tư rõ ràng đang là cái tên sở hữu sức hút lớn nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng là bộ phim ''Thả Thí Thiên Hạ'' mới đây của mỹ nhân họ Triệu, nhận về liên tiếp những lời chê bai về cách diễn lẫn loạt drama không đáng có nhưng phim vẫn thu về số lượt xem khủng bất ngờ. Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến dự án sắp tới, cùng đặc quyền khó ai bì kịp của Triệu Lộ Tư.

Theo đó, nguồn tin cho biết vai nữ chính trong phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Vụng Trộm Không Thể Giấu gần như được chọn mặt gửi vàng cho Lộ Tư. Trong khi đó, nam chính vẫn còn đang xem xét, việc chọn ai vào phút cuối có thể do nữ chính quyết định. Blogger còn tiết lộ thêm, bên cạnh La Vân Hi, đoàn phim đang cân nhắc vai nam chính cho Lâm Nhất hoặc Trần Triết Viễn. Tuy nhiên những thông tin trên chỉ mới dừng lại ở mức đồn đoán và chưa có điều gì xác thực cả nhưng nó vẫn khiến cho CĐM Trung Quốc bàn tán xôn xao trong vài ngày qua.

La Vân Hi là người được nhiều netizen cho rằng hợp nhất để sát cánh cùng Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Trong đó, nhiều bình luận ác ý đã hướng về Triệu Lộ Tư. Công chúng cho rằng cô thậm chí còn không hợp nguyên tác, huống hồ bây giờ lại có quyền chọn nam chính. Bên cạnh đó, khán giả cũng cảm thấy thất vọng vì những ứng viên cho vị trí nam chính được nhắc đến đều không có ai nổi bật. Một số bình luận của khán giả: - Chọn Lâm Nhất vì bộ Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh đóng khá ổn. - Ai đủ sức "cọ nhiệt" với chị tôi? - Xin hãy công bố chính thức để đau một lần rồi thôi được không? - Chắc gì cô Triệu đã nhận phim, mà mọi người nghĩ trình độ cô cao cấp thế à? Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn khuyên mọi người nên bình tĩnh bởi dàn cast trên chỉ mới là tin đồn. Triệu Lộ Tư chắc hẳn đang cảm thấy rất đau lòng khi phim chưa xác nhận, cô đã nhận cả rổ gạch đá từ cộng đồng mạng. Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet Người hâm mộ cô nàng cũng kỳ vọng những lời bình luận không hay đó sẽ là nguồn động lực to lớn để nữ diễn viên có thể chứng minh tài năng của mình trong những dự án tới đây rằng bản thân đang có sự tiến bộ nhất định trong khoảng thời gian vừa qua.

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