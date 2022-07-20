Xôn xao tin Dương Dương và Bạch Lộc sắp 'nên duyên' trong dự án phim mới

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Dương Dương và Bạch Lộc sắp hợp tác trong một dự án ngôn tình chuyển thể.

Gần đây, mạng xuất hiện thông tin cho biết cuốn tiểu thuyết "Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý" của tác giả Kiều Diêu sẽ được chuyển thể thành phim và lấy tên là Trêu Nhầm. Phía nhà sản xuất đã nhắm Bạch Lộc cho vai nữ chính Trịnh Thư Ý, còn vai nam chính Thời Yến sẽ giao cho Dương Dương.

Sau khi thông tin này được chia sẻ, đa số ý kiến đều cho rằng Bạch Lộc rất hợp với hình tượng của nhân vật Trịnh Thư Ý. Ngoài có nhan sắc xinh đẹp, ở ngoài đời nàng tiểu Hoa cũng là người có tính cách vui vẻ và có phần hơi nhây. Nếu vào vai nữ chính của Trêu Nhầm, chắc chắn cô nàng sẽ hoàn thành rất tốt.

Trong khi nữ chính được ủng hộ thì Dương Dương lại bị chê không hợp vai Thời Yến. Trong nguyên tác, “cậu út” Thời Yến là một tổng tài lạnh lùng nhưng cũng nhây chẳng kém nữ chính Thư Ý. Với gương mặt đậm chất nghiêm túc của mình, cư dân mạng sợ rằng Dương Dương sẽ khó lòng cân được vai diễn này.

Ngoài ra, truyền thông xứ Trung còn chia sẻ thêm dự án Trêu Nhầm sẽ do đạo diễn Quách Hổ (Châu Sinh Như Cố) chịu trách nhiệm. Hiện tại, phía đoàn làm phim đang tuyển chọn diễn viên để khai máy vào tháng 11 năm nay.

Lý do khiến Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi hẹn hò Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo của người hâm mộ khắp Châu Á. 2 ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-duong-duong-va-bach-loc-sap-nen-duyen-trong-du-an-phim-moi-484331.html