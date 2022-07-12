7 năm sau Thiếu Nữ Toàn Phong, cư dân mạng cuối cùng cũng được biết chi tiết thú vị này về Dương Dương

Hiện tại, dàn diễn viên nổi tiếng tại thời điểm đó như Dương Dương , Đàm Tùng Vận, Ngô Lỗi, Bạch Kính Đình... đều gặt hái thành công cho riêng mình. Trong đó, Dương Dương hẳn là cái tên có được nhiều thành tựu nhất khi liên tiếp xuất hiện tại những bộ phim hot trong vài năm trở lại gần đây. Tuy nhiên, nam thần họ Dương vẫn luôn được nhớ tới với vai diễn sư huynh Nhược Bạch.

Thiếu Nữ Toàn Phong từng là phim thanh xuân được nhiều người yêu thích. Thậm chí, đến tận thời điểm này dù đã trải qua được 7 năm nhưng bộ phim vẫn luôn được nhiều người xem đi xem lại và cho biết cảm xúc vẫn trọn vẹn như lần đầu dự án được ra mắt.

Nhiều người từng xem đi xem lại tác phẩm này. Nhưng phải 7 năm sau, họ mới biết sự thật về chiếc kẹp tóc Nhược Bạch tặng Bách Thảo (Hồ Băng Khanh). Thậm chí, một số người cho rằng món quà này thuộc đạo cụ của đoàn phim. Nhưng thực tế, Dương Dương là người đã đích thân mua kẹp tóc hình Dâu Tây.

Dàn diễn viên nổi tiếng trong Thiếu Nữ Toàn Phong - Ảnh: Internet

Ban đầu, nhiều người tròn mắt ngạc nhiên khi biết sự thật. Sau đó dân mạng cảm thán, nam diễn viên chọn đồ của phái nữ theo đúng gu đàn ông

Mặc cho một số bộ phận netizen tỏ ra chê chiếc kẹp tóc có phần quê mùa nhưng nó vẫn là một trong những món hàng cực kỳ hot tại thời điểm đó và được nhiều người mua về.

Bàn luận về kẹp tóc do Dương Dương mua, khán giả đã để lại bình luận như sau:

- Cặp tóc phèn nhưng đã cứu bộ tóc mái của Bách Thảo. Suýt chút nữa mình ngừng xem phim vì tạo hình của nữ chính.

- Hồi đó mình kiếm cái kẹp tóc Dâu Tây khắp nơi mà không có nên mua dây cột tóc đeo cho bé Tiểu Thảo. Hồi đó cứ đi đâu là dắt Tiểu Thảo đi đó, mê lắm.

-Bảo sao ngày xưa em mê cái cặp tóc Dâu Tây này như mê anh ấy. Em xem phần 2 bộ này nhưng trái tim vẫn chỉ hướng đến Nhược Bạch sư huynh.

- Thời điểm ấy tôi còn chê cái kẹp tóc xấu nhưng vẫn mua về. Kẹp tóc dâu tây đúng chuẩn gu của trai thẳng.

- Hóa ra là Dương Dương mua, năm đó cái kẹp tóc Dâu Tây đắt thế nào anh có biết không?

- Bây giờ chiếc kẹo này vẫn có giá đắt, không biết do tự nó đắt hay là do Dương Dương?