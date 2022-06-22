Dương Dương và Vương Sở Nhiên khiến netizen bấn loạn trước phân đoạn hôn nhau trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi: 'Visual xịn quá trời luôn'

Sao quốc tế 22/06/2022 22:03

Cảnh quay hôn nhau của Dương Dương và Vương Sở Nhiên không khỏi khiến người hâm mộ phát cuồng về độ ngọt ngào của cả 2.

Bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi có sự tham gia của Dương DươngVương Sở Nhiên hiện đang là tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây nhằm gây thêm sự chú ý từ phía người hâm mộ, nhà sản xuất đã quyết định cho đăng tải hàng loạt các hình ảnh có sự góp mặt của cặp đôi đình đám nói trên. 

Cách đây không lâu, một đoạn video ghi lại cảnh đối diễn giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên trong một phân đoạn trên phim trường Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đã được cộng đồng mạng tích cực chia sẻ. 

Theo đoạn video, trong phân đoạn này, Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai) chạy tới ôm chầm lấy Tống Diệm (Dương Dương thủ vai) rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. 

Đoạn video ngay lập tức trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên weibo, có thể thấy sức hút của 2 người là không phải bàn cãi. 

Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang dần chứng minh sự hòa hợp của mình sau khi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, ngay sau khi được công bố là bạn diễn mới của Dương Dương, nữ chính Vương Sở Nhiên đã nhận về không ít những lời chê bai, hầu hết người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên chưa đủ trình để đứng cạnh Dương Dương. 

Dương Dương và Vương Sở Nhiên khiến netizen bấn loạn trước phân đoạn hôn nhau trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi: 'Visual xịn quá trời luôn' - Ảnh 1

Dương Dương và Vương Sở Nhiên khiến netizen bấn loạn trước phân đoạn hôn nhau trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi: 'Visual xịn quá trời luôn' - Ảnh 2
Phân đoạn khiến fan bấn loạn của cặp đôi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được tung ra, khán giả lại đồng loạt "quay xe" khen lấy khen để cặp đôi. Chính vì quá đẹp đôi, khán giả hiện đang đặt nhiều hy vọng Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ trở thành cặp đôi màn ảnh nổi bật trong thời gian tới. 

Một số bình luận của khán giả về cảnh đối diễn của Dương Dương và Vương Sở Nhiên:

- Bộ này chiếu chắc chắn sẽ gây sốt, mới là hình ảnh và video leak thôi mà đã có cảm giác couple thế này rồi thì bảo sao không hot cho được. 

- Ngọt ngào hơn ăn kẹo, mong phim chiếu sớm năm sau chứ đợi lâu không chịu được, Dương Dương và Vương Sở Nhiên đẹp đôi quá.

- Cặp đôi này đứng cạnh nhau chắc cực phẩm lắm đây. Vương Sở Nhiên không hot bằng Dương Dương nhưng cảm giác khí chất không hề thua kém, thậm chí có cảnh còn vượt trội hơn.

- Visual xịn quá trời luôn, mong là phim được chiếu sớm chứ cứ leak như thế này khán giả nóng lòng không chờ đợi nổi mất thôi.

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