Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi

Sau Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Triệu Lộ Tư, Dương Dương quyết định nên duyên cùng Vương Sở Nhiên trong bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Ngay từ khi xuất hiện một vài hình ảnh của cặp đôi ở hậu trường, cả 2 khiến cho người hâm mộ không khỏi ngóng chờ từng ngày bộ phim ra mắt trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, mới đây niềm vui đã có phần đi xuống khá nhiều khi xuất hiện thông tin Dương Dương sẽ có cảnh quay chung với nữ diễn viên Dương Siêu Việt.

Dương Dương và Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một số hình ảnh hậu trường phim được tung ra tiết lộ việc Dương Siêu Việt cũng sẽ tham gia vào Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi với vai phụ em gái nữ chính. Cảnh đối diễn của nàng ‘tiểu Triệu Lệ Dĩnh’ và Dương Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Vốn là nữ diễn viên trẻ mới chập chễnh bước vào nghề nhưng cô nàng chưa gì đã khiến netizen phải cảm thấy thất vọng khi liên tiếp có những màn diễn xuất bị chê thậm tệ.