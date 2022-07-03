Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi

Sao quốc tế 03/07/2022 19:02

Hay tin Dương Dương và Dương Siêu Việt cùng đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi vì lý do này đây.

Sau Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Triệu Lộ Tư, Dương Dương quyết định nên duyên cùng Vương Sở Nhiên trong bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Ngay từ khi xuất hiện một vài hình ảnh của cặp đôi ở hậu trường, cả 2 khiến cho người hâm mộ không khỏi ngóng chờ từng ngày bộ phim ra mắt trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, mới đây niềm vui đã có phần đi xuống khá nhiều khi xuất hiện thông tin Dương Dương sẽ có cảnh quay chung với nữ diễn viên Dương Siêu Việt

Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 1
Dương Dương và Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một số hình ảnh hậu trường phim được tung ra tiết lộ việc Dương Siêu Việt cũng sẽ tham gia vào Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi với vai phụ em gái nữ chính. Cảnh đối diễn của nàng ‘tiểu Triệu Lệ Dĩnh’ và Dương Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Vốn là nữ diễn viên trẻ mới chập chễnh bước vào nghề nhưng cô nàng chưa gì đã khiến netizen phải cảm thấy thất vọng khi liên tiếp có những màn diễn xuất bị chê thậm tệ.

Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 2
Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 3
Khả năng diễn xuất của mỹ nhân họ Dương vẫn đang khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán - Ảnh: Internet

Chỉ cách đây ít lâu, cô nàng đã bị người xem ném đá không thương tiếc khi trở thành nữ chính trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng. Diễn xuất lố và chỉ biết trừng mắt của Dương Siêu Việt được cho là một trong những nguyên nhân khiến phim thất bại. So với nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa, Dương Siêu Việt thậm chí còn kém sắc và nhạt nhòa hơn hẳn.

Diễn xuất của Dương Dương và Vương Sở Nhiên cũng không phải quá tốt, nay lại thêm Dương Siêu Việt xuất hiện khiến nhiều người lắc đầu chán nản. Vì vậy, một số người cho rằng Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi chưa biết như thế nào nhưng có cảm giác sẽ mang đến những trải nghiệm đáng quên trong mắt khán giả. 

Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 4
Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đang có nguy cơ flob rất cao - Ảnh: Internet

Hiện tại, Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi vẫn đang trong quá trình quay phim. Nếu hoàn thành nhanh, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Dương và Vương Sở Nhiên có thể sẽ được lên sóng vào cuối năm nay.

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Hình ảnh của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trên phim trường Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi luôn là chủ đề được đông đảo fan hâm mộ chú ý đến trong thời gian vừa qua.

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