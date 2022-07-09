Vẻ điển trai của Dương Dương khiến các cô dâu 'bỏ chồng' chạy ra ngắm

Mới đây, vẻ đẹp trai của Dương Dương đã gây ra một tình huống "dở khóc dở cười" và leo lên hotsearch bảng giải trí của Weibo.

Mới đây, vẻ đẹp trai của Dương Dương đã gây ra một tình huống dở khóc dở cười và ngay lập tức leo lên top 2 hotsearch bảng giải trí.

Cụ thể, nam diễn viên đang ở trên phim trường "Khói Lửa Nhân Gia Của Tôi" đóng cặp cùng Vương Sở Nhiên. Từ những hình ảnh hậu trường được tung ra, dân mạng đã được phen choáng váng trước ngoại hình quá đẹp trai của anh chàng. Điều đáng nói ở đây là phim trường của bộ phim lại được đặt ngay cạnh một tiệm áo cưới. Hậu quả lại khi Dương Dương xuất hiện, các cô dâu đã ngay lập tức dừng việc thử váy cưới, bỏ rơi các ông chồng để chạy ra cửa sổ ngắm nam thần. Chủ tiệm áo cưới đã chụp lại những hình ảnh này và đăng tải lên mạng. Ngay lập tức sự việc đã leo lên top 2 hotsearch bảng giải trí.

Đa số ý kiến đều cho rằng, ngoại hình của Dương Dương xuất sắc như vậy mà không chạy ra ngắm thì thật là đáng tiếc. Trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm. Trái ngược với nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai), Tống Diệm lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng cô gái mồ côi từ nhỏ Hứa Thấm. Từ đó, anh giúp cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Hiện tại, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên tham gia đóng chính đang trong giai đoạn ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-dien-trai-cua-duong-duong-khien-cac-co-dau-bo-chong-chay-ra-ngam-481951.html