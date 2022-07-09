Vẻ điển trai của Dương Dương khiến các cô dâu 'bỏ chồng' chạy ra ngắm

Sao quốc tế 09/07/2022 20:30

Mới đây, vẻ đẹp trai của Dương Dương đã gây ra một tình huống "dở khóc dở cười" và leo lên hotsearch bảng giải trí của Weibo.

Mới đây, vẻ đẹp trai của Dương Dương đã gây ra một tình huống dở khóc dở cười và ngay lập tức leo lên top 2 hotsearch bảng giải trí.

 

Cụ thể, nam diễn viên đang ở trên phim trường "Khói Lửa Nhân Gia Của Tôi" đóng cặp cùng Vương Sở Nhiên. Từ những hình ảnh hậu trường được tung ra, dân mạng đã được phen choáng váng trước ngoại hình quá đẹp trai của anh chàng.

Vẻ điển trai của Dương Dương khiến các cô dâu 'bỏ chồng' chạy ra ngắm - Ảnh 1

Điều đáng nói ở đây là phim trường của bộ phim lại được đặt ngay cạnh một tiệm áo cưới. Hậu quả lại khi Dương Dương xuất hiện, các cô dâu đã ngay lập tức dừng việc thử váy cưới, bỏ rơi các ông chồng để chạy ra cửa sổ ngắm nam thần. Chủ tiệm áo cưới đã chụp lại những hình ảnh này và đăng tải lên mạng. Ngay lập tức sự việc đã leo lên top 2 hotsearch bảng giải trí.

Đa số ý kiến đều cho rằng, ngoại hình của Dương Dương xuất sắc như vậy mà không chạy ra ngắm thì thật là đáng tiếc.

Vẻ điển trai của Dương Dương khiến các cô dâu 'bỏ chồng' chạy ra ngắm - Ảnh 2
Vẻ điển trai của Dương Dương khiến các cô dâu 'bỏ chồng' chạy ra ngắm - Ảnh 3
Vẻ điển trai của Dương Dương khiến các cô dâu 'bỏ chồng' chạy ra ngắm - Ảnh 4
Vẻ điển trai của Dương Dương khiến các cô dâu 'bỏ chồng' chạy ra ngắm - Ảnh 5

Trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm. Trái ngược với nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai), Tống Diệm lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng cô gái mồ côi từ nhỏ Hứa Thấm. Từ đó, anh giúp cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. 

Hiện tại, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên tham gia đóng chính đang trong giai đoạn ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng lại được một phen "đứng ngồi không yên" với cảnh tình tứ của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trên hậu trường.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Dương Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi sao Hoa ngữ sao Châu Á Vương Sở Nhiên

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi

Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chung phim, netizen đồng loạt cảm thấy lo lắng cho Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi

Dương Dương 'gây bão' với góc nghiêng trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Dương Dương 'gây bão' với góc nghiêng trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Hé lộ chi tiết Dương Dương chỉ dịu dàng với Triệu Lộ Tư, tỏ vẻ lạnh nhạt khi đóng chung bạn diễn nữ khác

Hé lộ chi tiết Dương Dương chỉ dịu dàng với Triệu Lộ Tư, tỏ vẻ lạnh nhạt khi đóng chung bạn diễn nữ khác

Ảnh Dương Dương thời ở trường Quân Nghệ bất ngờ được 'đào lại', liệu nhan sắc có 'đỉnh cao' như bây giờ?

Ảnh Dương Dương thời ở trường Quân Nghệ bất ngờ được 'đào lại', liệu nhan sắc có 'đỉnh cao' như bây giờ?

Rộ tin Dương Dương hẹn hò Tống Thiến, dân tình 'dậy sóng' không tin vào mắt mình

Rộ tin Dương Dương hẹn hò Tống Thiến, dân tình 'dậy sóng' không tin vào mắt mình

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI