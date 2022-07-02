Dương Dương 'gây bão' với góc nghiêng trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Sao quốc tế 02/07/2022 19:20

Mới đây, những hình ảnh của Dương Dương trên phim trường Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Đợi Người của tác giả Cửu Nguyệt Hi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã chính thức khai máy. Hình ảnh tại địa điểm quay những phân cảnh đầu tiên đã được hé lộ.

Dương Dương 'gây bão' với góc nghiêng trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 1

Dương Dương 'gây bão' với góc nghiêng trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 2

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng lan truyền loạt ảnh của Dương Dương trên phim trường. Xuất hiện với mái tóc cắt ngắn húi cua cùng trang phục đơn giản, nam diễn viên "gây sốt" với nhan sắc góc cạnh, mạnh mẽ, đặc biệt là chiếc mũi cao ngất của nam diễn viên.

Sau khi những hình ảnh trên được tung ra, cộng đồng mạng cũng đã dành nhiều lời khen cho nam diễn viên, họ đánh giá cao phong thái của anh chàng, cho rằng Dương Dương rất phù hợp với vai diễn Tống Diệm.

Dương Dương 'gây bão' với góc nghiêng trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi - Ảnh 3

Trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm. Trái ngược với nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai), Tống Diệm lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng cô gái mồ côi từ nhỏ Hứa Thấm.

Từ đó, anh giúp cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

Hiện tại, bộ phim vẫn đang trong quá trình ghi hình.

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Hình ảnh của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trên phim trường Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi luôn là chủ đề được đông đảo fan hâm mộ chú ý đến trong thời gian vừa qua.

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