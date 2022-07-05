Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 05/07/2022 20:20

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng lại được một phen "đứng ngồi không yên" với cảnh tình tứ của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trên hậu trường.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hiện đang là một trong những dự án được đông đảo khán giả quan tâm. Để giữ nhiệt độ cho phim trước ngày lên sóng, nhà sản xuất liên tục tung ra những hình ảnh mới nhất trên phim trường của cặp đôi Dương Dương Vương Sở Nhiên.

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen náo loạn với cảnh tình tứ của Dương Dương và Vương Sở Nhiên trên hậu trường. Trong phân cảnh này, nam nữ chính sẽ có một cảnh đối diễn. Cả hai trao nhau ánh nhìn đầy tình cảm và rồi cùng sánh bước bên nhau.

Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2

Mặc dù chất lượng ảnh được tung ra không quá tốt nhưng nhan sắc của Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn "gây sốt" trên các trang mạng xã hội. Nếu nữ chính được khán giả khen lấy khen để vì gương mắt xinh đẹp thì Dương Dương lại khiến cộng đồng mạng phát cuồng vì nét đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ của một người lính cứu hỏa

Sau khi những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được tung ra, khán giả dành nhiều lời khen có cánh cho cặp đôi. Chính vì quá đẹp đôi, khán giả hiện đang đặt nhiều hy vọng Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ trở thành cặp đôi màn ảnh nổi bật trong thời gian tới. 

Dương Dương và Vương Sở Nhiên lộ cảnh tình tứ trong phim mới, liệu có đẹp bằng khi sánh đôi với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3

Trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương sẽ vào vai anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm. Trái ngược với nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai), Tống Diệm lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng cô gái mồ côi từ nhỏ Hứa Thấm. Từ đó, anh giúp cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. 

Hiện tại, bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên tham gia đóng chính đang trong giai đoạn ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. 

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