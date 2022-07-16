Lý do khiến Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bị nghi hẹn hò

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo của người hâm mộ khắp Châu Á. 2 ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021).

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba là cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo của người hâm mộ khắp Châu Á. 2 ngôi sao từng hợp tác trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021). Không chỉ sở hữu ngoại hình và độ nổi tiếng tương xứng, "phản ứng hóa học" giữa Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến dân tình cảm thán vì quá ngọt ngào.

Mới đây, cả hai lại vướng vào tin đồn hẹn hò khi cùng đăng tải dòng trạng thái giống nhau trên mạng xã hội. Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ 2 bức ảnh mặc trang phục đen và viết: "Hôm nay là cô gái thật ngầu".

Tuy nhiên, 2 ngày sau, Dương Dương cũng đăng tải hình ảnh mới của bản thân đính kèm trạng thái: "Hôm nay là anh trai thật ngầu".

Trước đó, 2 ngôi sao cũng bị phát hiện đeo nhẫn đôi. Từ kiểu dáng cho tới chất liệu, có thể thấy 2 chiếc nhẫn này giống nhau tới 99%. Ngoài ra, trong một hình ảnh khác, cư dân mạng cũng phát hiện khung cảnh trong phòng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba giống hệt nhau. Nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn phải chăng 2 ngôi sao ở chung một nơi.

Bên cạnh đó, Nhiệt Ba bị mẹ giục cưới vì cô đã gần bước sang tuổi 30: “Con mà không kết hôn, mẹ không cần con nữa đâu.” Dù không nhắc gì về Dương Dương, tuy nhiên chính điều vô lý trong lời nói của người mẹ đã khiến người xem đặt dấu chấm hỏi lớn.

Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có người yêu thì lẽ ra mẹ cô nên muốn con có bạn trai trước. Dù vậy, bà lại giục kết hôn tức rất có thể Nhiệt Ba chỉ đang giấu chuyện hẹn hò và đã có bạn trai để sẵn sàng cho ngày trọng đại trong đời.

Cho đến nay, cả phía Dương Dương lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đều chưa lên tiếng trước tin đồn hẹn hò.

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